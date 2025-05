Contest di talenti per scoprire nuovi vocalist

Un contest di talenti, tra cantanti e band musicali, per divertirsi insieme e scoprire nuovi vocalist, o complessi meritevoli di attenzione. Col gran finale in programma venerdì 9 maggio, a partire dalle 21, è arrivato alle battute finali il concorso "Notte di note", ideato dal cantautore Roby Cantafio e ospitato al Clan Destino, il locale di Mediglia che dallo scorso febbraio ha fatto da vetrina a 22 concorrenti tra solisti e complessi musicali, in arrivo da tutta la Lombardia. Cinque di loro sono ora approdati in finale.

A sfidarsi nella serata conclusiva saranno i cantanti Aiden Raven, Stella e Martina, nonché le band Xenon e The young stars. Le loro esibizioni verranno valutate da una giuria tecnica, composta da chitarristi famosi ed esperti del settore musicale. Tra questi, Ricky Portera, una delle leggende della chitarra italiana, e Valerio Veronese dei "Camaleonti"; in giuria anche Cantafio, ideatore e direttore artistico del contest. Il primo classificato - questo il premio messo in palio dagli organizzatori – avrà la possibilità d’incidere un singolo, mentre al secondo spetteranno un concerto live al Clan Destino e una serie d’interviste radiofoniche. Un tour d’interviste e passaggi radiofonici, in emittenti selezionate, è previsto anche per chi si piazzerà al terzo posto.

"L’iniziativa è stata una miscela di emozioni e divertimento – osserva Cantafio - in un’atmosfera familiare e calorosa, che ha fatto registrare anche una buona affluenza di pubblico. Con lo stesso spirito, ora ci prepariamo al gran finale, mentre cresce l’attesa di scoprire chi si aggiudicherà il podio. Un ringraziamento speciale a tutti i concorrenti, al pubblico e agli artisti che hanno animato ogni serata con energia, cuore e grande musica. Visti i riscontri di questa prima edizione, l’intenzione è quella di organizzare una seconda tornata del contest, appena possibile".

Alessandra Zanardi