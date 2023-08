Pedalate tranquille a Pieve Emanuele: scatta la Zona 30 in via Roma

Scatta la zona a 30 km orari in via Roma, per mettere in sicurezza una delle ciclabili più frequentate dell’intero paese costeggiata da una strada urbana di collegamento molto utilizzata, che però spesso viene percorsa a velocità sostenuta dagli automobilisti e pertanto rappresenta elemento di pericolosità per i pedoni o le biciclette presenti. Una decisione molto apprezzata attuata nell’ultima giunta comunale, richiesta anche a gran voce dai comitati cittadini nel capoluogo lombardo dopo i molti incidenti mortali a Milano. "Crediamo fortemente in questo provvedimento perché vogliamo che le persone possano vivere il territorio in totale sicurezza, con la possibilità di passeggiare o pedalare serenamente nel nostro bellissimo Parco Sud", è stato il commento del sindaco Pierluigi Costanzo. L’istituzione della zona 30 passerà anche attraverso una serie di provvedimenti che renderanno sicura la strada: una nuova segnaletica verticale e orizzontale, un attraversamento pedonale rialzato all’altezza di Pizzabrasa, la richiesta in prefettura per installare un sistema Tutor di controllo automatico della velocità. Saranno inoltre intensificati i controlli della polizia locale. Costanzo ha ringraziato i consiglieri di opposizione Angelone e Di Meo per la mozione sul tema e il comandante della polizia locale Cantoni per il fattivo contributo.

Massimiliano Saggese