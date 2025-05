Ninfeamus e Wunder Mkrt a Villa Litta di Lainate: una giornata tra artigianato, vintage, design e arte

Lainate (Milano) – Le meraviglie del Wunder Mrkt arrivano a Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate.

Domenica 25 maggio 2025 dalle 10 alle 20, con ingresso da largo Vittorio Veneto 12, la 'villa di delizia' che si trova a pochi chilometri da Milano ospita la 13esima edizione della rassegna annuale Ninfeamus e mercatino delle meraviglie Wunder Mrkt. Nato dalla collaborazione tra il Museo Il Ninfeo di Lainate, il Comune e dell’Associazione Amici di Villa Litta, Ninfeamus è l’evento che da anni promuove la cultura del verde, del paesaggio e della sostenibilità.

Al suo interno ci sarà anche il Wunder Mrkt, oltre 100 espositori con oggetti bizzarri, creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Handmade, vintage, upcycling e produzione indipendente si intrecciano in un percorso che esplora il valore della sostenibilità e del riuso, trasformando il mercato in un luogo di scoperta e meraviglia. Tra i viali e le stanze affrescate di Villa Litta, ci si può perdere tra creazioni artigianali, pezzi unici e rarità d’altri tempi, incorniciati dalla bellezza di uno dei giardini più belli d’Italia. Sculture, giochi d’acqua, eleganti serre liberty e le sale cinquecentesche e settecentesche sono il palcoscenico di una giornata che unisce passato e presente, tra esplorazione e creatività.

A rendere l’esperienza ancora più completa è la collaborazione con Ciaomondo, che propone un programma di attività dedicate al benessere del corpo e della mente: Intuitive Breathwork e Juicy Pilates con Licia Florio la mattina, Yoga Flow e Sapiens Movement nel pomeriggio guidano i visitatori in momenti di connessione profonda con sé stessi e con lo spazio circostante (costo 15 euro). Il piacere della scoperta si accompagna inoltre a sapori autentici, musica, visite guidate e attività per bambini, creando un’atmosfera sospesa tra il fascino del passato e l’energia del presente.

L’evento è confermato anche in caso di pioggia; il mercato e le visite sono garantite al coperto. Il biglietto d’ingresso a Wunder Mrkt e Ninfeamus è gratuito previa registrazione on line e garantisce l’accesso al market, la visita al parco storico, alle sale della villa e alle serre. Le visite al Ninfeo sono a pagamento (12 euro + diritti di prevendita).

Costruita alla fine del Cinquecento per volere del conte Pirro I Visconti Borromeo, Villa Visconti Borromeo Litta è ancora oggi un un luogo dedicato all’arte, alla bellezza e allo svago. La Villa è conosciuta per il suo Ninfeo, un unicum a livello europeo per decorazioni, mosaici, affreschi e gli incantevoli giochi d’acqua, ingegnosi e ancora oggi funzionanti, capaci di stupire grandi e piccoli con zampilli improvvisi e sorprendenti. Oltre al Ninfeo, ci sono il Palazzo nobiliare, il parco storico e suggestivi giardini all'Italiana del Ninfeo di Villa Litta.