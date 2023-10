Paullo, fermato per un controllo: scoperti 17 immigrati stipati in un furgone, tra loro anche un 15enne

Paullo, 23 ottobre 2023 – C’era anche un minore, 15enne, tra gli immigrati nascosti sul retro di un furgone che nel tardo pomeriggio di ieri è stato fermato dalla Polstrada al casello di Paullo, lungo la Tangenziale Esterna di Milano.

Gli agenti della Sottosezione di San Donato, sotto la regia del comandante Gabriele d’Angelo, hanno imposto l’alt al veicolo nell’ambito di un normale controllo stradale; insospettiti dagli strani rumori e movimenti provenienti dal retro del veicolo, hanno aperto il vano posteriore, dov’erano stipati gli stranieri.

Gli immigrati, tutti uomini, provenienti dal Nord e Centro Africa, irregolari sul territorio italiano, stavano cercando di sconfinare all’estero. Gli adulti sono stati portati in Questura per la foto segnalazione e le pratiche di allontanamento, mentre il 15enne, l’unico minorenne del gruppo e il solo a risultare regolare in Italia, è stato affidato a una casa famiglia. L’autista del mezzo, un pakistano naturalizzato spagnolo, verrà denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Non è la prima volta che il Sud Milano diventa crocevia di viaggi clandestini: lo scorso giugno a San Giuliano due afghani di 16 e 18 anni sono stati trovati a bordo di un rimorchio, sul quale erano saliti a insaputa dell’autista, sperando in questo modo di raggiungere la Francia. Un caso analogo nel 2018 a Pantigliate, con 4 ragazzi tra i 18 e i 25 anni – un palestinese e tre algerini - saliti abusivamente su un camion nella convinzione di poter uscire dall’Italia.