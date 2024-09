Paullese, il tunnel di Vigliano riapre (ma solo parzialmente)

Mediglia (Milano), 27 settembre 2024 - Paullese: riapertura parziale per il sottopasso di Vigliano, chiuso dal 5 settembre per l’esecuzione di lavori sulle pompe idrauliche. Il tunnel al chilometro 7 dell’ex statale 415, in territorio di Mediglia, tornerà percorribile dalle 18 di oggi, venerdì 27 settembre, nella sola carreggiata in direzione di Milano.

Per quanto riguarda la tratta verso Crema, lunedì 30 settembre alle 16 verrà aperta una delle due corsie della galleria, mentre l’altra resterà off limits al traffico fino al 7 ottobre, per consentire l’ultimazione dei lavori. E’ quanto deciso e comunicato dalla Città Metropolitana di Milano, che sta coordinando gli interventi di manutenzione all’interno del manufatto.

La notizia è stata accolta con favore dai pendolari e i residenti della zona, che per evidenziare i disagi legati al perdurare dei lavori hanno anche organizzato una raccolta di firme, con centinaia di adesioni. “Qualcosa si muove – commentano i promotori della petizione -. Resta comunque valido l’appello, rivolto al sindaco metropolitano Giuseppe Sala, a venire sul territorio per incontrare e informare i cittadini rispetto ai temi che riguardano la Paullese”. Oltre alla manutenzione del sottopasso di Vigliano, ad accendere il dibattito è il cantiere per il raddoppio delle corsie tra Settala e Paullo. L’intervento è in corso da anni; ad oggi è stato riaperto al transito solo un primo tratto dell’area interessata dal restyling.