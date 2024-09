Cantieri e caos lungo la Paullese: tunnel di Vigliano chiuso da 23 giorni e raddoppio delle corsie a rilento: “Sala, venga sul territorio”

Paullo (Milano) – Il tunnel di Vigliano è chiuso ormai da 23 giorni perché le pompe idrauliche richiedono un intervento di manutenzione; a questo si aggiungono i lavori di raddoppio e riqualificazione delle corsie, in corso da anni tra Settala e Paullo. E così i cantieri che punteggiano la Paullese, motivo di disagio per molti, sono diventati oggetto di una petizione con la quale cittadini e pendolari chiedono a Città metropolitana più attenzione per l’ex statale 415 e i territori che vi si affacciano. Lanciata dal paullese Jader Folli e indirizzata in prima battuta al sindaco metropolitano Giuseppe Sala, la petizione viaggia sui social e nei bar, dove l’argomento “Paullese” non smette di accendere il dibattito. E le polemiche.

“All’inizio di settembre il tunnel di Vigliano (Mediglia), infrastruttura importante situata al chilometro 7, è stato chiuso per allagamenti, con gravissime conseguenze per la vita di migliaia di cittadini, lavoratori e studenti, che per andare e venire da Milano impiegano almeno un’ora, anche per percorrere solo 10 chilometri di strada”. È quanto si legge nel documento, col quale si chiede a Sala “di intervenire sulla vicenda con la massima urgenza”. Non solo. “Considerando che non abbiamo mai avuto né il piacere né l’onore di vederla sul nostro territorio, le chiediamo di venire a incontrare, in qualità di sindaco metropolitano e il prima possibile, la popolazione di Paullo, per aggiornare tutti in merito a questi problemi”.

Quando il testo della petizione approderà in via Vivaio “ci si augura che l’emergenza (relativa al tunnel di Vigliano, nda) sia stata risolta, ma ciò non sminuisce l’importanza di un suo intervento a Paullo - ribadiscono cittadini e pendolari nel loro appello a Sala -. L’occasione d’incontro, peraltro, sarà di certo utile anche per fare il punto su tutti i lavori di raddoppio in corso sulla Paullese, in particolare nelle aree intorno al chilometro 10, dove da troppo tempo i cantieri procedono con estrema lentezza”. Il documento interpreta il sentire di molti, penalizzati dalle code e i rallentamenti che si formano lungo l’arteria nelle ore di punta. Stando all’ultima ordinanza emessa da Città Metropolitana, il sottopasso di Vigliano resterà chiuso per manutenzione fino al 2 ottobre. Richiederà invece molto più tempo l’ultimazione dei lavori di raddoppio e restyling all’altezza di Settala.