Il tunnel della Paullese resta chiuso. Ancora disagi per i pendolari

Perdurano i disagi dei pendolari, resta chiuso il tunnel della Paullese tra Mediglia e Pantigliate. La galleria di Vigliano, finita sott’acqua in seguito al forte maltempo del 5 e dell’11 settembre - e perciò interdetta al traffico in entrambe le direzioni di marcia - sarà off limits fino al 2 ottobre. Lo ha comunicato la Città Metropolitana di Milano prolungando i termini della già emanata ordinanza di chiusura del sottopasso che è inagibile da 21 giorni e dove si rendono necessari interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

A oggi, anche grazie alle idrovore della protezione civile, dal tunnel sono stati eliminati 5.000 metri cubi d’acqua. Attualmente le pompe di sollevamento, che permettono d’intervenire in caso d’innalzamento della falda, si trovano in manutenzione "e si attende un quadro più chiaro sulle tempistiche di ripristino. È comunque stato deciso di acquistare ulteriori nuove pompe, per fronteggiare eventuali criticità future. La Città Metropolitana di Milano si scusa con la cittadinanza per il disagio - fanno sapere dall’ente sovracomunale -, ma ribadisce la necessità di riaprire al traffico solo quando l’infrastruttura sarà totalmente in sicurezza, anche alla luce delle nuove precipitazioni".

Intanto, l’inagibilità della galleria sta creando più di un problema agli automobilisti, costretti in coda negli orari di punta. "Per bypassare i rallentamenti sulla Paullese, molte auto si riversano sulle strade delle nostre frazioni, che vanno così in sovraccarico. Tra pendolari e residenti serpeggia il malumore", osserva il sindaco di Mediglia Gianni Fabiano. Le frazioni più disagiate sono San Martino Olearo, Bustighera e la stessa Vigliano.

"L’auspicio – prosegue Fabiano - è che si intervenga nel minor tempo possibile e in modo da prevenire analoghe situazioni, in futuro".

"Ci si augura che tutti gli enti sovraccomunali, compresa la Regione, collaborino alla risoluzione del problema, per il bene dei cittadini – dichiara il sindaco di Pantigliate Lorenzo Miglioli -. Da parte nostra, continueremo a tenere monitorata la situazione, come fatto sinora".

Con un contorno di code e polemiche, già nel dicembre 2023 il tunnel della Paullese tra Mediglia e Pantigliate era rimasto chiuso al traffico per consentire, al suo interno, l’esecuzione di alcuni lavori.