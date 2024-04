Pattume e strade. Da ora ci pensa. Cem Ambiente

Pulizia delle strade e ritiro dei rifiuti, anche Paullo è entrato a far parte della cordata di Cem. Salgono così a 75 i Comuni serviti dall’utility dell’igiene urbana - attiva nelle province di Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia -. A Paullo, dove la collaborazione con il Comune è in essere dal 1° aprile, Cem gestisce la raccolta porta a porta, la piattaforma ecologica, il ritiro degli ingombranti e lo spazzamento delle strade. "Il passaggio a Cem Ambiente consentirà ai cittadini di usufruire di un servizio più innovativo e conveniente anche grazie alle economie di scala", spiega il presidente dell’azienda, Alberto Fulgione. E prosegue: "Lavorando meglio sulla diversificazione dei rifiuti, sarà possibile ridurre la quantità d’indifferenziato prodotto da ogni persona, con benefici sia economici che ambientali per tutta la collettività". "L’adesione a Cem rappresenta un ulteriore passo verso il miglioramento continuo del servizio - aggiunge il sindaco Federico Lorenzini -. L’obiettivo è migliorare la qualità della pulizia delle strade, contrastare i comportamenti inidonei di alcuni cittadini e ottimizzare la differenziata. L’impegno deve essere di tutti, a partire dai nostri comportamenti dentro e fuori casa". Mentre restano invariati i giorni di ritiro dei rifiuti, la novità riguarda l’introduzione del multiplack per il conferimento di plastica, acciaio, alluminio e contenitori per bevande (la raccolta va effettuata in sacchi semi-trasparenti, meglio se gialli). Lattine e scatolette di metallo non vanno più inserite nel vetro; i contenitori per bevande non vanno uniti alla carta. Il ritiro degli ingombranti si effettuerà il sabato, su prenotazione. La piattaforma ecologica resterà aperta anche il giovedì mattina.

A.Z.