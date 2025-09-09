Cup unico, Bertolaso: “Pronto entro il 2027, saremo i primi”. Critiche dall’opposizione

Milano, 9 settembre 2025 – “Credo che nell'arco del 2026 o al massimo nei primi mesi del 2027 dovrebbe essere tutto perfettamente funzionante, però è chiaro che abbinato al Cup unico che saremo la prima regione a realizzare, dobbiamo anche avere quella pianta organica e quei finanziamenti che ci permettono poi di sfruttare al massimo le tecnologie che stiamo mettendo in piedi".

Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia

Cosi' l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso a margine dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Pini di Milano, parlando del Centro unico di prenotazione in Lombardia. "Stiamo andando avanti con difficoltà - ha spiegato – abbiamo oggi gli scogli più importanti, perché passare da un sistema obsoleto a un sistema coeso, organico, collegato con tutte quelle che sono le problematiche non è un gioco da ragazzi, anzi, sicuramente è molto più complicato di quello che all'inizio avevamo pensato, ma adesso stiamo recuperando, anche sulla base degli errori, il tempo che abbiamo dovuto impiegare per imparare. Adesso infatti stiamo rispettando abbastanza i tempi e stiamo per intervenire sul policlinico qui a Milano, poi seguiranno altre strutture importanti", ha concluso Bertolaso.

Parole che hanno scatenato la proteste dell’opposizione. "Bertolaso conferma quel che diciamo da tempo: non ha minimamente idea dei tempi di realizzazione del centro unico di prenotazione della sanità lombarda ed è ormai chiaro che il Cup non sarà in funzione nemmeno entro la fine di questa legislatura", commenta Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale. Per Majorino, "si tratta di uno strumento fondamentale per ridurre le liste di attesa, ed è in ritardo di almeno dieci anni perché la destra in Regione non ha mai voluto disturbare i grandi gruppi della sanità privata. Il risultato è che i cittadini sono sempre più sotto il ricatto del 'vuoi farti curare? Paga'".

Sarcastico Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia: "Ogni volta che chiedono una scadenza, la stessa slitta di 6 mesi. Verrebbe da sperare non gliela chiedano più, perché di questo passo presto arriveremo a fine legislatura. L'unica certezza è che, se si parla di sanità e salute in Lombardia, l'assessore Bertolaso e il centrodestra tutto hanno perso da tempo ogni credibilità". In principio - ricorda Di Marco - fu Letizia Moratti a promettere l'imminente entrata in vigore del Cup unico di prenotazione regionale, ormai una legislatura fa. Poi è toccato all'assessore Bertolaso farsi carico delle promesse mancate del centrodestra, in merito all'implementazione dello strumento che realmente potrebbe incidere sullo smaltimento delle liste d'attesa infinite della sanità lombarda. Nel 2024 il sistema era in fase di collaudo, poi abbiamo sentito che sarebbe stato pronto a cavallo del 2025-2026, poi entro la fine del 2026 e oggi - chiosa Di Marco – l'assessore rassicura quegli impazienti dei lombardi che entro l'inizio del 2027 finalmente Regione Lombardia riuscirà a ottenere dai privati convenzionati l'apertura delle agende di prenotazione".