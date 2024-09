Passioni e talenti tutti da scoprire. Ecco le occasioni da non perdere

Si avvicina il doppio appuntamento con lo sport a Bollate e Novate in programma per il prossimo weekend. Diversi gli eventi organizzati. Bollate sabato si riempirà di stand espositivi delle associazioni, dimostrazioni e tornei. I bollatesi potranno assistere e provare le diverse discipline nella piazza del Comune sabato dalle 15 alle 19, e al Parco centrale la domenica dalle 11 alle 18.40. L’obiettivo resta quello di consentire ai cittadini di approfondire la conoscenza dell’offerta sportiva di Bollate, sperimentando le varie discipline così da scegliere le attività e i corsi cui iscriversi. "Come ogni anno torna questo importante appuntamento pensato per dare la possibilità ai vari gruppi sportivi della nostra città di farsi conoscere e presentare i propri programmi per la stagione in corso – commenta l’assessora allo sport Ida De Flaviis –. Bollate continua ad avere un gran numero di associazioni che attraverso l’attività sportiva promuovono importanti valori: il reciproco rispetto, la sana competizione e l’inclusione contro i pregiudizi. Per questo è così importante presentare a tutta la città questa bella vetrina di offerta sportiva con le svariate opportunità di attività fisica per tutti". Per tutta la giornata di domenica sarà possibile tirare con l’arco con il Gruppo Arcieri Polisportiva Solese, pedalare con il Pedale Bollatese, giocare a baskin, sitting volley, calcio inclusivo e integrato con il progetto Nuove rotte, provare le minimoto con il Motoclub. Inoltre si potrà passeggiare alla scoperta degli alberi parlanti del parco con i gruppi di cammino, alle 11 e alle 16 di domenica.

A Novate la festa dello sport e dell’ambiente si svolgerà domenica 15 dalle 10 alle 19, al parco Ghezzi. Una giornata di festa e di sport da trascorrere all’aria aperta con tutte le associazioni sportive della nostra città. Alle 10, dalla zona del bruco, al centro del parco, partenza del gruppo di cammino alla scoperta dei nuovi percorsi ciclopedonali della nostra città, durata circa un’ora. Dalle 10, per tutta la giornata, esibizioni delle associazioni sportive novatesi. A pranzo, risotto e piatti tipici preparati dalla Confraternita della pentola di Senago, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Venerdì 13 la festa sarà anticipata dall’appuntamento in Villa Venino con l’associazione mondodisabile.it e il fisioterapista, mental trainer e mental coach Massimo Maroncelli: “Sport per il disabile: autonomia, socialità, affermazione di sé“. Sabato 14 “Note di fine estate“: serata di musica live, giochi, arte e negozi aperti.

Davide Falco