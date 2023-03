Passanti accoltellati a Milano, cosa dice il sindaco Sala

Il sindaco Beppe Sala

Un fatto assolutamente grave ma non c’è un’emergenza sicurezza

Lo dice il sindaco di Milano Beppe Sala dopo quanto avvenuto lunedì in zona stazione Centrale

“Lasciatemi premettere che io non ho mai detto che non c'è un tema di sicurezza, sfido chiunque a trovare mie dichiarazioni in questo senso, ho detto e ribadisco che Milano non è in emergenza. Chi vuole dimostrare il contrario provi a farlo”.

My player placeholder

Così il sindaco Sala ha commentato in un video social le rapine avvenute ieri con un bilancio di 6 feriti. "Il tema è che molte delle città, quasi tutte le grandi città del mondo, vivono questo tipo di problemi. Ora, non si può fare nulla? Certamente no, si può e si deve fare di più”.

Chi è il rapinatore arrestato

Cosa fare

“Con il prefetto - ha aggiunto il sindaco Sala - sono in contatto da ieri sera, abbiamo passato una notte non serena. Quello che il ministro ha però già pubblicamente sostenuto è che va estesa geograficamente l'area da controllare - ha proseguito parlando dei controlli nella zona della Centrale -. Siamo partiti dalla stazione e dall'area antistante e allargheremo, come cercheremo di lavorare su altri luoghi dedicati in particolare quelli della movida. La morale è sempre la stessa: nessuno ha la bacchetta magica ma serve tanto lavoro. E i milanesi almeno questo sanno di me, se c'è da lavorare io ci sono sempre».

I ringraziamenti

Il sindaco ha poi ringraziato le forze dell'ordine e i cittadini «che nonostante il rischio ieri sono intervenuti. Continueremo a operare in questa direzione perché la sicurezza non è né di destra né di sinistra - ha concluso -, eviterò sempre strumentalizzazioni, per continuare a fare quello che oggi serve cioè farsi dare più risorse in termini di persone in divisa per Milano».