Partono i cantieri in centro. Rivoluzione della viabilità

Conto alla rovescia per l’inizio dei lavori di riqualificazione del centro storico che impongono un cambio totale della viabilità nel centro cittadino, l’Amministrazione comunale annuncia le variazioni da adottare. Tre le vie centrali della città interessate al cambiamento del traffico. Cancellato il senso unico in via Dante trasformato in doppio senso di marcia a due corsie. Cambiamenti anche in via Verdi e via San Dionigi dove rimane in vigore il senso unico ma con direzione di marcia invertite in entrambe le strade.

"Sono state studiate soluzioni cercando di creare meno disagi possibili - così l’assessore alla Viabilità e Urbanistica Deborah Bucca -. È una soluzione viabilistica per i lavori in piazza Garibaldi. Una volta poi iniziati i lavori anche in via Veneto, ci saranno cambiamenti sui tragitti viabilistici, sempre con l’intento di arrecare pochi disagi". In vista della nuova viabilità momentanea si invita all’uso della tangenziale. "Ho voluto l’istallazione della cartellonistica per l’utilizzo della tangenziale - conclude l’assessore - al momento saranno indicazioni di solo invito all’uso della nuova strada fuori dal centro, ma stiamo vagliando anche la possibilità in futuro di rendere obbligatorio il passaggio in tangenziale".Stefano Dati