Partecipazione attiva. Al via le consultazioni: idee dalle circoscrizioni

Quaranta persone per sei gruppi di lavoro. Un nuovo passo per la partecipazione attiva a Paderno Dugnano: l’altro giorno, nell’aula Consiliare del Comune, si è ufficialmente dato il via alle consulte territoriali dei diversi quartieri: Palazzolo Milanese (coordinatore Emilio Moretti Giovanni), Cassina Amata (Ugo Sala Viviano), Paderno (Cristiano Modesti Gervasini), Dugnano (Delia Nosengo), Villaggio Ambrosiano (Donato Manzari) e Calderara (coordinatore Maurizio Michelini). Un incontro importante, che segna l’inizio di un percorso di confronto e collaborazione tra cittadini e istituzioni, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle diverse parti della vasta città. "Le consulte possono servire a tante realtà di quartiere per crescere e dialogare insieme, lavorando su nuove proposte e unendo forze ed energie", ha spiegato la sindaca Anna Varisco. "L’obiettivo è costruire un progetto di città che si arricchisce di cittadinanza attiva in ogni sua zona". Nel Nord Milano, Paderno Dugnano è l’unica città ad aver mantenuto in vita questi organismi "cuscinetto" tra i rioni e il municipio, dopo la cancellazione delle circoscrizioni avvenuta durante il Governo Monti. La.La.