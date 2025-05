Bruciata dai vandali la nuova area giochi del parco Baden Powell: molloni “fusi” dalle fiamme e attrezzi in legno carbonizzati

Milano, 26 maggio 2025 – Un risveglio amaro per le famiglie che vivono e frequentano il parco Baden Powell, in zona Naviglio: dei vandali sono entrati in azione dando fuoco all’area giochi all’altezza di via Carlo Torre, inaugurata solo pochi mesi fa, a settembre del 2024. Le fiamme hanno completamente devastato i giochi di legno e letteralmente “fuso” altri elementi, come i “molloni” di plastica. Tutto è successo per mano di ignoti nella notte tra domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio.

Situato a lato del Naviglio Grande, il Baden-Powell, dedicato al fondatore dello scoutismo, è un parco molto frequentato ed è una realtà importante per le famiglie di Milano da venti anni. Grande sconcerto tra i residenti in zona e le tante persone di passaggio, che questa mattina hanno visto l’area chiusa e delimitata da cordoli di plastica bianca e rossa per impedire l’accesso.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Una brutta sorpresa per i tanti bambini che – in particolare in queste prime giornate quasi estive – amano frequentare l’area giochi, da poco messa a disposizione della cittadinanza.