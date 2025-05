Parco Lago Nord, etichette e QrCode: le piante si raccontano

Gli alberi si raccontano e i volontari di Legambiente oggi daranno un nome agli esemplari del parco Lago Nord. "Sarà il terzo incontro, che fa seguito ai precedenti di maggio e ottobre 2024. Durante questa passeggiata conosceremo gli alberi presenti nel percorso bianco - spiega l’associazione -. Anche in questa circostanza applicheremo etichette identificative, che riportano il nome comune e scientifico, l’immagine delle foglie e il QrCode che rimanda a un archivio, in cui sono reperibili tutte le informazioni di dettaglio". L’appuntamento è fissato per le 10 alla rotonda dell’orologio solare. All’evento parteciperà anche l’appassionato di botanica Giuliano Rigolin. Il progetto dell’alberoteca è partito lo scorso anno, coinvolgendo tanti ambientalisti del territorio e anche giovani e scolaresche, che durante gli incontri sono potuti entrare in contatto con 13 varietà e 32 esemplari di piante presenti nel polmone padernese, come querce e bagolari. La.La.