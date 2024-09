Milano, sversamento clandestino al Parco delle Cave: barriere per arginare la macchia misteriosa

Milano – I tecnici della Città metropolitana di Milano sono al lavoro da giovedì sulle sponde del Parco delle Cave a Milano per contenere e avviare un intervento di bonifica di idrocarburi e altro materiale chimico sversati da ignoti nello specchio d’acqua. Le operazioni sono state effettuate per tutto il pomeriggio fino a sera in sinergia con i Vigili del Fuoco, i sommozzatori della protezione civile S.Rossi e il nucleo ambientale della polizia locale del Comune di Milano, ma non sono state sufficienti a permettere l'asportazione completa del materiale. In tarda serata quindi sono state posizionate delle barriere dai tecnici della Città metropolitana per arginare il tutto e confinare il materiale sversato: l’area interessata è stata posta in sicurezza con due separati barrieramenti lungo i tratti spondali.

“Questo intervento testimonia l’impegno della Città metropolitana in materia di salvaguardia ambientale – commenta il consigliere delegato all’ambiente Paolo Festa -. Lo sversamento degli idrocarburi e altri materiali inquinanti lungo i corsi d’acqua è un problema serio e che necessita una costante vigilanza e la capacità di porre in essere interventi istantanei, e il nostro lavoro procede in tal senso. Creare sinergie con le amministrazioni locali, protezione civile, forze dell’ardine e vigili del fuoco è fondamentale per creare una forte rete di protezione ambientale in un territorio fragile e complesso come il nostro”.