Una firma per rilanciare la “Costa Azzurra” del Basso Olona. Patto tra Comuni per il Plis

Rho (Milano), 19 maggio 2025 – Nuovo patto fra i Comuni di Rho, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese e Vanzago per rilanciare il Plis del Basso Olona, il Parco di Interesse Locale Sovracomunale di 270 ettari nel contesto dell'alta pianura irrigua, a sud del canale Villoresi e caratterizzato dalla presenza di fontanili e di acque di risorgiva, con attività agricole molto differenziate tra di loro.

La Convenzione è stata firmata in occasione Mulino Day presso il Fontanile Serbelloni, una giornata di festa che ha coinvolto diverse realtà del mondo agricolo e produttori locali, oltre alla Famiglia Rhodense che ha portato i giochi di legno di una volta conquistando i più piccoli.

Quattro le firme, quella del sindaco di Pregnana Milanese, Angelo Bosani, del sindaco poglianese, Carmine Lavanga, di quello rhodense, Andrea Orlandi e del sindaco di Vanzago, Lorenzo Musante. Nato nel 2010 per volontà della giunta provinciale, all'interno del Plis in questi anni sono state organizzate attività per coinvolgere le comunità locali. Ma non basta, c'è ancora molto da fare.

"Il cammino di recupero di queste aree prosegue da decenni anche grazie al contributo della società civile e delle associazioni. Il beneficio maggiore del patto è quello di avere reso 'intoccabili' le aree proteggendole dalle richieste di chi avrebbe voluto renderle edificabili - dichiara il sindaco Bosani - Nel frattempo, singolarmente o in forma associata, i Comuni hanno ottenuto parecchi finanziamenti realizzando piste ciclabili, percorsi a piedi, aree umide, interventi di forestazione e rinaturalizzazione". Anche la realizzazione delle vasche di laminazione inaugurate la scorsa settimana a San Vittore Olona da Regione Lombardia aiuta e protegge il Basso Olona. Obiettivo ora è rendere la convenzione ancora più operativa coinvolgendo le associazioni. Il sindaco rhodense, ha ricordato i tempi in cui quest’area era chiamata "Costa Azzurra", "sessant’anni fa, quando la gente non aveva la possibilità di andare in vacanza, era qui che si trovava un po’ di refrigerio durante l’estate". È intervenuto anche il presidente del Davo Distretto Agricolo della Valle Olona, Giuseppe Caronni, "abbiamo sollecitato a lungo il rinnovo della convenzione, insieme con i distretti agroalimentari, caldeggiando un modello di governance territoriale che valorizzi le produzioni e il patrimonio locale. Il Davo continuerà a mettere a disposizione dei Comuni la propria 'sapienza' in materia, chiediamo che venga costituito un tavolo che coinvolga le diverse associazioni". Infine, l’auspicio di una unificazione tra Plis del Basso Olona e Plis dei Mulini, guardando al territorio che da Parabiago sale verso Varese.