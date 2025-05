Cassinetta di Lugagnano, scontro frontale fra due auto: grave donna di 38 anni

Cassinetta di Lugagnano (Milano), 19 maggio 2025 – Incidente stradale in via Dante Alighieri a Cassinetta di Lugagnano dove due auto si sono scontrate frontalmente questa mattina intorno alle nove e mezza. Due i conducenti coinvolti nell’impatto: una donna di 38 anni, rimasta gravemente ferita, che ha riportato un trauma cranico e torace, all'addome e all'arto inferiore, ed è stata quindi trasportata in codice rosso all'ospedale di Legnano. L'altro conducente, un uomo di 60 anni, non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Mortale a Lecco

Una giornata, quella di oggi, che fin dalle prime ore della giornata è stata funestata da due incidenti mortali. Entrambi hanno riguardato dei motociclisti. Intorno alle 9 sulla superstrada 36 Milano-Lecco un centauro di 48 anni in sella a una Harley Davidson ha perso la vita dopo l’impatto con un furgone, che non gli ha lasciato scampo. Lo schianto si è verificato fra Annone e Bosisio in direzione di Milano. L’incidente, in orario ancora relativamente di punta, ha mandato in tilt la circolazione: code oltre i sei chilometri si sono subito formate. Oltre ai mezzi di soccorso, sul posto per i rilievi le pattuglie della Polizia stradale.

Inseguimento nel Bresciano

Nella serata di domenica, sulla A21 Brescia-Piacenza, un centauro trentenne di origini straniere ha perso la vita dopo avere tamponato una Porsche su cui viaggiavano quattro persone, tre uomini di 56, 65 e 70 anni e una donna di 52, che come conseguenza dello scontro con la moto hanno subito ferite e contusioni medicate sul posto dai soccorritori.

Schianto fatale a Milano

Giovedì 15 maggio un altro incidente dall’epilogo fatale ha avuto come scenario viale Ortles a Milano, nella zona sud della città. Uno scontro fra una moto e un furgone all’incrocio con via Calabiana costato la vita alla 37enne Valeria Necchi. Per la giovane, residente a Milano, a nulla è valso l’arrivo tempestivo dei soccorsi e il ricovero all’Humanitas di Rozzano