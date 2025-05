Notte Bianca, feste, musica. Il debutto di Gorgo District per riaccendere le vetrine

Il logo c’è, una prima scaletta di eventi anche. Prima estate per "Gorgo District", il neonato distretto del commercio gorgonzolese: "Altre iniziative in arrivo: ma servono nuove adesioni". Il programma degli eventi estivi segna, in queste settimane, l’esordio del logo del distretto commerciale cittadino, "che riporta all’identità condivisa del territorio, fondendo elementi naturali e bellezze architettoniche con un richiamo al commercio e allo shopping, pilastro dell’economia della città". Un primo calendario dell’estate è pronto, ed è frutto di incontri e confronto degli ultimi mesi fra il Comune, gli operatori commerciali e le associazioni. Si parte il 7 giugno con la sesta Notte Bianca, il 14 sarà la volta di ArtiGinAle, festa del Gin e della Birra artigianale; il 5 luglio si terrà la via Colombo Night, nottata di vetrine aperte nel quartiere ovest, e il 26 toccherà a via Serbelloni, teatro della serata musicale "Serbelloni in blues".

Un evento è già programmato per settembre, "Gorgo Moda", sulla scalinata dell’area pedonale di via Marconi: ma si attende la conferma di partecipazione di attività commerciali del settore moda, abbigliamento donna-uomo, sposa, pelletteria, calzature, oreficeria, bigiotteria, ottica, parrucchieri, estetisti e fioristi, tutti invitati a dare la propria adesione per partecipare alla sfilata. Altri eventi saranno promossi via via. "Il commercio locale - così Gianluca Motta, assessore al Commercio - è fondamentale per l’economia cittadina. Da ultimo check abbiamo 238 operatori attivi, tra cui 4 attività storiche e della tradizione; una rete distributiva fatta da 9 medie strutture di vendita e 1 mercato settimanale con 109 posteggi. Una piccola corazzata. Il Distretto Urbano del Commercio "Gorgo District" è nato, e sta crescendo, con l’idea di mettere insieme commercio, artigianato e servizi per un’economia di prossimità basata sull’identità dei luoghi e sulle relazioni". M.A.