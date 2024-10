Rho, un ciclo di camminate nel Plis Basso Olona per ammirare il foliage

Rho (Milano), 17 ottobre 2024 - Riparte sabato 19 ottobre il progetto Olona Walking, le camminate nel Plis del Basso Olona, il parco locale d'interesse sovracomunale. Situato nella zona a nord occidentale del territorio della Città Metropolitana, nell'area dell'alta pianura irrigua e immediatamente a sud del canale Villoresi, è caratterizzato dalla presenza di fontanili e di acque di risorgiva, con attività agricole e mulini. L'autunno è la stagione migliore per osservare il foliage, accompagnati dalle "voci del Plis" che aiuteranno a conoscere storia, geografia, agricoltura, monumenti naturali e dell’ingegno umano, immersi nei cangianti colori autunnali. Le occasioni sono numerose: occorre prenotarsi, telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 366 5923991, al mattino sarà opportuno chiedere conferma dal momento che il meteo potrebbe far rinviare l’appuntamento previsto. I percorsi con partenza da Rho sono accessibili anche a persone con ridotta mobilità o che si muovono in carrozzina. Da Pregnana è, invece, sconsigliato l’accesso a persone con disabilità.

In ottobre le partenze sono previste sabato 19 e domenica 27 da Rho, all’incrocio tra via Mattei e via Molino Prepositurale alle ore 15. Il gruppo sarà al massimo di 25 persone e la camminata durerà un paio d’ore.Da Pregnana Milanese, ovvero dal fontanile Serbelloni all’incrocio tra viale dell’Industria e via Castellazzo (per chi proviene da Pogliano, Pregnana e Vanzago) si partirà alle 15 di domenica 20 e sabato 26 ottobre. Nel mese di novembre partenze da Rho domenica 3, domenica 10 e domenica 17, sempre alle ore 15 per un paio d’ore di cammino: queste occasioni sono rivolte in particolare a persone con disabilità (al massimo 15 su un totale di 25 iscritti).Da Pregnana Milanese partenze i sabati 2, 9 e 16, sempre alle ore 15 e con massimo 25 persone. “Tante occasioni per scoprire parti di territorio che meritano di essere conosciute – commenta l’assessora all’Ambiente Valentina Giro –. La disponibilità degli Amici del Plis accompagnare i visitatori e a raccontare i segreti del parco è fondamentale: Rho, insieme ai Comuni di Pogliano, Pregnana e Vanzago, vanta angoli naturali che hanno una storia ricca, per la presenza dei mulini, e una importanza notevole per la salubrità del territorio. Invito a cogliere queste occasioni e a partecipare alle visite: scoprirete aspetti davvero interessanti e poco noti”.