Parco Adda Nord, l’atto finale: "Ora il territorio fluviale dialoga"

"Ci siamo assunti un compito difficile: quello di far dialogare il territorio dopo il periodo terribile e solitario della pandemia, e ci siamo riusciti": a Villa Gina di Concesa ultimo appuntamento, e ultimo atto, degli Stati generali della cultura del Parco Adda Nord. Erano stati varati nel 2022, si sono articolati in tre incontri plenari e sono stati cappello di molteplici iniziative su temi diversi: teatro e turismo, archeologia industriale e storia dei luoghi, visite guidate, eventi in occasione di ricorrenze, come l’anno manzoniano o, ormai alla conclusione, il quarantesimo anniversario del Parco.

A fine corsa un compendio nelle pagine di un volumetto distribuito a tutti i presenti. Un obiettivo raggiunto, "quello - spiega Ignazio Ravasi, consigliere delegato alla cultura del Parco - di costituire delle reti, di allargare il raggio del confronto, di produrre collaborazioni" e una sfida per il futuro, "quella di continuare a promuovere il territorio, a valorizzarne il potenziale e a investire. Anche, perché no, sull’innovazione, con cui tutti dobbiamo fare i conti. Un passo fondamentale, la riqualificazione, anche tecnologica e multimediale, delle nostre installazioni museali". Molti amministratori e tutti gli attori delle politiche culturali dell’ente Parco in questi anni al raduno a Villa Gina: oltre a Ravasi e alla presidente dell’ente Francesca Rota anche Giorgio Ravasio, presidente Associazione Crespi d’Adda e Cristian Bonomi, referente scientifico dell’Ecomuseo dell’Adda di Leonardo. Molti altri, nell’anno passato, erano stati i contributi di esperti intervenuti alle adunanze degli Stati generali della cultura tenutisi nel 2022 nella Bergamasca e l’anno dopo a Lecco. Fra gli altri quelli di eminenti studiosi, come il biologo e saggista Carlo Alberto Redi e il filosofo Carlo Sini, che presentò una lunga riflessione sulla storia e il presente del complesso rapporto fra uomo e ambiente, e ancora lo storico Luca Tomio, autore di numerose ricerche su Leonardo. La sintesi finale degli Stati generali include un focus speciale sullo specialissimo anno 2023, quello dei 40 anni del Parco e quello dei 150 anni dalla morte del Manzoni.

Nel volume una menzione per i beni preziosi del bacino del Parco, dal villaggio di Crespi al ponte san Michele alle centrali sino agli itinerari dell’Ecomuseo di Leonardo e del Cammino di San Colombano. "Ciò che ci rende orgogliosi - così Ravasi - è il grande successo che, in questi due anni, hanno avuto tutte le proposte lanciate. Questo territorio ha moltissimo da dare. Non sarà mai meta di un turismo di massa: lo impediscono la conformazione delle alzaie, la natura dei luoghi. Ma bisogna lavorare per un turismo consapevole, appassionato. E naturalmente, sostenibile".