Papa Francesco nomina. Elena Beccalli consultore del dicastero per Cultura

MILANO

Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stata nominata da Papa Francesco consultore del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (foto di Vatican Media dell’udienza del mese di agosto). Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana. Professoressa di Economia degli intermediari finanziari nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, dal 2014 ha ricoperto il ruolo di preside, è anche research associate del Centre for Analysis of risk and regulation della London School of Economics. Tra gli incarichi, è membro del Comitato scientifico della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Fa parte del gruppo di esperti su investimenti socialmente responsabili della Conferenza Episcopale Italiana. A marzo il Papa aveva nominato tra i consultori anche la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi, giudice della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana dal 14 novembre 2023 e già prorettrice dell’Università Cattolica; era stata anche sottosegretaria del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.