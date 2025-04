Le radici milanesi di Papa Francesco: “Il bisnonno Pietro Giovanni Gogna nacque a Gaggiano”

Barate di Gaggiano (Milano) – La strada d i Papa Francesco è passata anche per Gaggiano, alle porte di Milano. Anzi trova qui una delle sue origini. Una storia ricostruita da Ambrogio Zacchetti con Paolo Migliavacca e Maurizia Bruno in un libro, “Barate al centro. Dalle origini a Papa Francesco“, edito a cura dall’associazione locale Il Rachinaldo. È la storia degli antenati materni del futuro pontefice. Il bisnonno di papa Bergoglio, Pietro Giovanni Gogna, viene al mondo a Barate, territorio del Lombardo-Veneto, all’epoca un Comune di 500 abitanti, oggi frazione di Gaggiano, all’una del pomeriggio del 29 aprile 1849, alla Cascina Meraviglia. La nascita in quel di Barate non è casuale.

L'atto di battesimo di Pietro Giovanni

I Gogna appartengono a un gruppo di famiglie (Bava, Negri, De Mergazzi o Demergazzi, Molinari, Zanassi, Tambutti, Sinibaldi), originari dell’Alessandrino, di località come Albera Ligure, Cabella, Dova, tutti piccoli centri della Val Borbera. Sono i “piemontesi”, insediati già alla fine del ‘600 nella zona, dove rimarranno fino al primo decennio del secolo scorso. I capifamiglia lavorano come taglialegna o contadini. Gli scapoli tornano ai paesi d’origine solitamente in estate, per prendere moglie, poi rientrano a Barate e qui mettono al mondo i figli. I genitori di Pietro Giovanni, quindi i trisavoli del Papa, sono Giacomo Gogna e Maria Caterina Bava. Si sposano a Dova Inferiore, in provincia di Alessandria, il 21 agosto 1847. Giacomo fa di mestiere il taglialegna.

Il parto viene assistito da Paolina Tessera, levatrice della condotta di Vigano. Pietro Giovanni Gogna riceve il battesimo il giorno dopo la nascita, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo, da don Gaetano Zuffi, parroco di Barate dal 1845 al 1859. Di Pietro Giovanni si sa che sposa Maria Demergazzi. Discendiamo lungo l’albero genealogico. Una figlia di Pietro Giovanni Gogna, Maria, nata nel 1887, si trasferisce in Argentina, a Buenos Aires, seguendo con la famiglia i grandi flussi migratori dell’Ottocento. Nel 1907 Maria diventa moglie di Francesco Sivori, originario di Santa Giulia, borgo dell’entroterra di Lavagna (Genova). La loro figlia, Maria Regina, diviene moglie di Mario Bergoglio, nato a Torino nel 1908, emigrato in Argentina nel 1929, imbarcato il 15 febbraio sulla nave “Giulio Cesare“. Mario Bergoglio e Maria Regina Sivori sono i genitori del Papa: Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936.

I Sivori, come detto, erano originari della zona di Lavagna, la stessa dalla quale proveniva il nonno paterno di Omar Sivori, giocatore della Juventus e poi del Napoli. Papa Bergoglio imparentato con uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio? “Forse lontana – riferiva nel 2013 all’Ansa Maria Elena Bergoglio, sorella del pontefice –, ma c’è una parentela. Ricordo che del calciatore si è accennato in qualche occasione quando, in famiglia, parlavamo dei ‘Sivoris’ e dell’Argentina. Mia madre raccontava che in effetti eravamo tutti parenti, anche se in qualche caso lontani, e che nel corso degli anni ci siamo distribuiti un po’ in diversi punti del Paese”.