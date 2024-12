È morto Paolo Pillitteri, ex sindaco di Milano. Oggi avrebbe compiuto 84 anni

Milano, 5 dicembre 2024 – È morto Paolo Pillitteri, sindaco socialista di Milano dal 1986 al 1992. Durante la sua carriera politica è stato deputato nella IX legislatura e nella XI legislatura. Era cognato di Bettino Craxi, avendo sposato la sorella dell'ex leader socialista Rosilde Craxi.

A dare l'annuncio il figlio Stefano sui social: “Mio padre ha scelto il giorno del suo 84° compleanno per salutarci per sempre. Ha avuto un'esistenza assai ricca, nel bene e nel male. Ed è ciò che più conta nel nostro passaggio terreno (anche se poteva essergli risparmiato un decennio di persecuzione giudiziaria). Ma ciò che ancora più conta è che resta e resterà nel cuore di tante persone. Ciao papà. E buona vera vita. Se vedum…”.

Stefano Pillitteri, ex sindaco di Milano, si è spento a 84 anni (Foto facebook Stefano Pillitteri)

Immediati e numerosi i messaggi di cordoglio e affetto sotto il post. “Un grande papà e un grande uomo”, “Un grande dolore”, “Rimane nella memoria collettiva la dedizione per la sua città, nel grande solco della tradizione socialista italiana”, scrivono gli utenti tra le condoglianze a Stefano e alla famiglia.

Nato a Sesto Calende nel 1940, ma figlio di un maresciallo dei carabinieri siciliano, dopo aver svolto, da giovane, l'attività di giornalista, critico cinematografico e animatore culturale (diede vita ad uno dei primi cineforum nell'area milanese), inizia la carriera politica nell'ambito del Partito Socialista Italiano, a seguito dell'unificazione con il Partito Socialista Democratico Italiano, del Partito Socialista Unificato. Successivamente alla scissione del 1969, confluisce nel PSDI e, dal 1970, entra a far parte della giunta di Milano come assessore alla cultura.

Nel 1975, profilandosi la svolta autonomista del PSI, Pillitteri fonda il Movimento Unitario di Iniziativa Socialista che confluisce nel Partito Socialista Italiano alle soglie della "rivoluzione dei quarantenni" che nel luglio del 1976 porta alla segreteria Bettino Craxi. In qualità di assessore con delega all'edilizia privata sviluppa il piano regolatore generale di Milano. Fa parte ininterrottamente della giunta comunale per oltre un decennio fino al 1980, rivestendo anche la carica di assessore con delega al bilancio. In seguito alla nomina di segretario regionale del Partito Socialista Italiano viene eletto deputato alle elezioni politiche del 1983, permanendo in questa carica per undici anni.

Paolo Pillitteri diventa sindaco di Milano, succedendo a Carlo Tognoli, il 21 dicembre del 1986 alla guida di una giunta comunale che vede l'alleanza politica con la Democrazia Cristiana, ricalcando la coalizione del pentapartito nazionale. Nel 1987, a seguito di dissidi con il principale alleato, vara un'inedita giunta rosso-verde con il Partito Comunista Italiano e la Federazione dei Verdi. Nelle elezioni comunali del 1990 riporta un significativo successo personale con un Partito Socialista Italiano attestato, in città, sul 20% dei voti totali.

Dopo essere stato rieletto deputato nelle elezioni politiche del 1992 (le ultime della cosiddetta Prima Repubblica) nei primi di maggio dello stesso anno riceve, unitamente al suo predecessore Carlo Tognoli, un avviso di garanzia per il reato di ricettazione riguardo a 500 milioni di lire, nell'ambito dell'inchiesta Mani pulite. Verrà poi condannato in via definitiva per il reato di ricettazione, con una pena stabilita a 2 anni e 6 mesi dalla corte d'appello nel 1996.

Pillitteri ha sposato Rosilde, sorella di Bettino Craxi, nel 1965, restandone vedovo nel 2017. La moglie si è spenta a 77 anni, dopo 52 di matrimonio. La coppia ha avuto due figli. Stefano è avvocato penalista ed è stato assessore comunale a Milano con la delega alle qualità, ai servizi del cittadino, ai servizi civici e alla semplificazione normativa all'interno della giunta comunale di centro-destra (Popolo della Libertà-Lega Nord) guidata dal sindaco Letizia Moratti per un quinquennio, dal 5 giugno del 2006 fino al primo giugno del 2011; la figlia invece ha ricoperto diversi ruoli di rilevanza in Mediaset.