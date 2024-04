Paolo Casiraghi è la quinta vittima della strage di Suviana, identificato il corpo del tecnico milanese

Paolo Casiraghi, 59 anni, milanese, è la quinta vittima dell’esplosione alla centrale idroelettrica Enel di Bargi-Suviana sull'Appennino bolognese. Il tecnico specializzato della multinazionale svizzera ABB è stato identificato nel primo pomeriggio, come reso noto dalla prefettura. Il corpo di Casiraghi è stato recuperato questa mattina insieme a quello di un altro lavoratore, il padovano Adriano Scandellari. Si cercano ancora due dispersi: Alessandro D'Andrea, 37enne, milanese d’adozione ma originario del Pisano, e Vincenzo Garzillo, 68 anni di Napoli.

Casiraghi aveva la passione per l'Inter, una vita fatta di viaggi per lavoro. Lunedì 15 aprile avrebbe compiuto 59 anni. L’ultimo ad averlo visto, lunedì, prima che partisse per la centrale di Suviana è stato Giuseppe Cavalera, l’amico con cui condivideva la passione per l’Inter e custode dello stabile di viale Suzzani nel quartiere Bicocca, dove la vittima abitava. “Era a bordo dell’auto aziendale: gli ho consegnato la patente nuova, appena arrivata – ha raccontato Cavalera, fiducioso fino all’ultimo che potesse essere trovato vivo –. Io avevo scherzato, bonariamente, perché indossava la tuta da lavoro. Lui mi ha lasciato un caffè pagato al bar dicendomi ‘l’importante è che stasera vinca l’Inter’, perché siamo entrambi nerazzurri. E l’Inter ha vinto davvero, lunedì, 2 a 1 contro l’Udinese". Quella di Cavalera è l’ultima immagine di Casiraghi prima della tragedia a Suviana.

La forte esplosione, a quanto si apprende, avrebbe fatto arrivare un pezzo della turbina della centrale idroelettrica di Bargi, al lago di Suviana, in azione nei livelli più bassi della centrale a pozzo, fino al livello -4. Solo quando saranno terminate le operazioni per recuperare gli operai dispersi, sarà possibile valutare, oltre ai danni alla struttura, anche le potenziali cause di quanto è successo. Nella centrale prosegue l'intervento dei soccorritori per cercare gli ultimi dispersi. Lo scenario nel quale stanno operando i sommozzatori, che stanno scandagliando i livelli allagati, resta complesso: oltre all’acqua contaminata, ci sono anche detriti di diversi materiali anche molto pesanti da spostare per i sommozzatori dei vigili del fuoco. Un aiuto importante arriva dalla tecnologia e dall'aiuto dei droni.