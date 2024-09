Paola Marella è morta, affetto e ricordi corrono sui social: “Garbo, stile ed eleganza. Ci mancherai”

Milano, 22 settembre 2024 – Lutto nel mondo del design e della televisione: ieri sera, sabato 21 settembre, è morta a Milano Paola Marella. L’architetto e volto tv aveva 61 anni e dal 2011 lottava contro un tumore.

Nata a Milano, si era laureata al Politecnico nel 1988 in Architettura d’interni. Grazie agli studi e alla sua passione nel lavoro, negli anni era diventata un punto di riferimento nel design. Nel 2007 aveva debuttato sul piccolo schermo diventando uno dei volti di Real Time. Tra i numerosi programmi che ha condotto, ‘Vendo Casa Disperatamente’ e ‘Cerco Casa Disperatamente’. Successivamente anche ‘Un Sogno in Affitto’, su Sky Uno.

Della sua vita privata non si hanno molte notizie, perché è sempre stata una donna piuttosto riservata. Paola si era sposata a metà anni ’90: del marito non si conosce il vero nome ma solo l’appellativo con cui lei era solita chiamarlo, ‘Nico’. La coppia ha poi avuto un figlio, Nicola, nato nel 1995.

Paola Marella insieme a suo figlio Nico, 29 anni (Foto profilo Instagram)

L’ultima apparizione di Paola su Instagram risale ad appena tre giorni fa, con un post nel quale – come suo solito – dava consigli per l’arredamento della casa. Proprio quel post, dopo la notizia del decesso, è diventato una sorta di piazza virtuale nella quale sono accorsi i fan di Paola Marella per darle l’ultimo saluto. “Non ci posso credere ma così all’improvviso? Mi dispiace tantissimo”, ha scritto Manuela. E ancora: “Non ci posso credere. Ciao Paola eri una donna eccezionale”, “Quanto mi dispiace. Hai condiviso sino all’ultimo, grazie per i mille consigli”, “Con che forza e che coraggio ci hai portato le tue idee fini all’ultimo. Sono sotto choc”.

Messaggi di affetto e di ricordo hanno invaso anche X. “Sono queste le notizie che non vorresti mai leggere, la adoravo, mi piaceva vedere le sue trasmissioni, ammirare la sua eleganza , la sua compostezza e finezza nei modi. Riposi in pace signora per sempre nel mio cuore, ha scritto Antonella. Seguita da Davide: “Leggo con dispiacere e sconcerto della morte di Paola Marella, architetta che si era ritagliata con garbo ed eleganza uno spazio ben riconoscibile nella nostra televisione. Il suo stile mancherà tanto”. E Lady: “Sono tante le qualità che ho riconosciuto in Paola. Il garbo, lo stile, la femminilità e l'essere sempre gentile (mi è capitato più volte di incrociarla per Milano), umile. Mai sopra le righe. Realmente una Signora, di quelle che non nascono più”.

Tra i primi post ad apparire, ieri sera, c’è stato quello di Real Time: “Cara Paola, sei stata uno dei volti più amati di Real Time. Non ti dimenticheremo mai!”.

Il post di Real Time su Facebook per l'addio a Paola Marella, morta a 61 anni

Poi, Enzo Miccio, wedding planner e volto tv dello stesso canale: “Paolina, era cosi che ti chiamavo affettuosamente e improvvisamente non ci sei più. Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i natali artistici, ci siamo divertiti, condividendo un nuovo modo di far televisione che nel 2005 era avanguardia pura. Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi, gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere. Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai Paolina mia”. E la presentatrice tv Csaba Dalla Zorza: “Buon viaggio amica mia, riposa in pace. Mi mancherà incrociarti in bicicletta e fermarsi per un caffè insieme nel tuo bar preferito”.

Un messaggio anche dalla cuoca e blogger Sona Peronaci: “Mi spiace davvero tanto”. E dal produttore tv Damiano Gallo: “Paola sei andata via. Non posso crederci ancora. Ti avevo sentito poche settimane fa e mi avevi detto “spero ci sia un’altra occasione per vederci”. Sono ancora più addolorato. Collega e amica, vola via in alto”. Poi, Dj Aniceto: “Il paradiso aveva bisogno di un restyling e la più f**a degli architetti e degli agenti immobiliari è andata a fare un sopralluogo”. E il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Che triste notizia la scomparsa di Paola Marella, dinamica, preparata, mai banale in tivù. Che la terra ti sia lieve”.