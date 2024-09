L’addio a Paola Marella, l’architetta che ha stregato la tv: la carriera, i look iconici e la lunga battaglia senza mai perdere il sorriso

Milano – Gli ultimi post su Instagram erano di cinque, sei giorni fa, quando con la sua solita eleganza innata e coltivata sapientemente mostrava un caftano in seta: “Un acchiappo pazzesco”, diceva sorridente con la sfondo di una meravigliosa casa. Quell’immagine racchiudeva un po’ tutto il mondo, o meglio il mondo pubblico, di Paola Marella, case meravigliose, anzi “aspirazionali“ come diceva lei e poi la moda, il design, la bellezza. Era una donna di grande garbo con un gusto per i dettagli, ad esempio il ciuffo bianco a incorniciare il volto su una chioma scura. Era stata la prima, e anche in questo, aveva dettato una tendenza. “Pensare - aveva raccontato in un’intervista al Giorno - che non è stata proprio una scelta: mi sono imbiancata di colpo quando ho perso mio padre. Era il ’99, avevo solo 36 anni, il mio parrucchiere ebbe l’idea. Così abbiamo trasformato un problema in qualcosa di buono”.

La malattia e il saluto, in linea con il suo stile

Anche il saluto è stato in linea con il suo stile, discreto. Era malata da anni, ma non lo aveva mai dato a vedere e nemmeno aveva condiviso la malattia sui social. “Ci hai chiesto di non essere drammatiche, e non lo saremo. Lasciaci dire quanto ti abbiamo ammirata in questi anni e quanto la tua determinazione e la tua forza rimarranno un esempio per noi e per tutti quelli che ti hanno vista attraversare anche questa tempesta come solo tu avresti potuto fare”, hanno scritto le “sue ragazze“ Azzurra e Claudia che le curavano i social. E ancora: “Collaborare con te, Paola, non è mai stato solo lavoro. Abbiamo condiviso chiacchiere, idee, pensieri e anche sogni. Abbiamo affrontato sfide, celebrato successi e trovato conforto nei momenti difficili. E anche in questi, il tuo sorriso non si è mai spento, la tua positività non ha mai vacillato. Hai vissuto la vita con una leggerezza che non è mai stata superficialità, ma una forza tranquilla, quella di trovare il bello anche nelle giornate più grigie”.

La carriera nel campo immobiliare e in tv

Aveva cominciato a lavorare nel campo immobiliare alla fine degli anni Ottanta. Poi, nel 1993, aveva aperto una sua società. Ma è nel 2007 che diventa un volto noto. In quell’anno, infatti, viene scelta da Real Time per condurre il primo reality dedicato alla casa. La notizia della morte di Paola Marella, architetto diventata conduttrice televisiva, ha lasciato attoniti i suoi amici e ammiratori che in rete hanno postato messaggi di cordoglio, da Catena Fiorello a Filippa Lagerback, da Alessia Marcuzzi a Carolyn Smith, passando per Paolo Conticini.

La battaglia

La conduttrice aveva scelto di sottoporsi a una mastectomia totale per ridurre il rischio di recidive. Nel 2020 scoprì un nuovo nodulo e parlò dell’importanza della prevenzione: “Cerco di seguire uno stile di vita sano e mi controllo spesso perché purtroppo devo tenere conto del fattore ereditarietà”. Sul ritorno del tumore, quello che non le ha lasciato scampo, ne aveva parlato a pochissimi. “Dopo un grande viaggio nella speranza, assistita da amici e professionisti speciali, ci lascia Paola, la nostra Forza”, hanno scritto i familiari nel necrologio in cui pregano di sostenere il Pancreas Center Prof Reni dell’ospedale San Raffaele. I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di San Marco.