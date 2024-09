Carla Gozzi ricorda Paola Marella e la sua battaglia contro il cancro: “Ci ha regalato tanti insegnamenti col suo modo di vivere la malattia”

Milano – Oggi la “sua” Milano ha detto addio a Paola Marella, architetta e volto noto della tv. Al funerale la famiglia ma anche tanti amici e colleghi che hanno ricordato la sua eleganza e il suo garbo e la sua “luce”. Una luce che – ha detto il marito Domenico – resterà con chi le ha voluto bene. Marella ha combattuto una lunga battaglia contro il cancro. Carla Gozzi, altro volto storico di Real Time che in molte occasioni ha lavorato con Marella, ha ricordato su Instagram: “Quello di oggi è un buongiorno diverso dal solito. La nostra collega e amica Paola ci ha lasciati da pochi giorni e il dolore è molto intenso”.

"Il suo modo forte, coraggioso e riservato di vivere la malattia, ci ha regalato tanti insegnamenti – ha sottolineato l’esperta di moda -. Vivere ogni giorno intensamente sempre con il sorriso, fare piccoli passi con determinazione. E che anche nei momenti più bui si può essere felici per le piccole gioie quotidiane. Non dimenticare mai di dire “ti voglio bene e ti starò accanto qualsiasi cosa accada””. Infine un invito: “Per ricordarla invito, come ho fatto io a sostenere anche con un piccolo gesto l’associazione “Pancreas Center, del prof. Reni, Ospedale San Raffaele”.

Paola Marella era un punto di riferimento del mondo del design. Della sua malattia, contro la quale combatteva dal 2011, aveva parlato in una intervista nel 2021 nella quale invitava a fare prevenzione e ad avere coraggio nell'affrontare il tumore: "Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”.