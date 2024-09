Paola Marella, oggi i funerali a Milano. Su Real Time programmazione speciale: “Un onore averti nelle nostre case”

Milano – A Milano nella chiesa di San Marco questa mattina si sono svolti i funerali di Paola Marella, architetto e conduttrice televisiva, morta a 61 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore. La bara, sormontata da fiori bianchi, ha fatto il suo ingresso alle 11 nella chiesa gremita per l’ultimo saluto all’amatissimo volto tv. La popolarità di Marella era legata ai programmi di Real Time dedicati alla casa, come "Vendo casa disperatamente" e "Cerco casa disperatamente". Nata nel 1963 a Milano, aveva raccontato nel 2021 di avere un cancro al seno. Pochi giorni fa il suo ultimo post di lavoro sui social network. Alla cerimonia tanti amici e colleghi oltre alla famiglia (il marito Domenico e il figlio Nicola di 29 anni). Presenti anche Alessandro Borghese, che con Marella aveva condiviso gli inizi in tv su Real Time e Fabrizio Zampetti, volto noto del settore immobiliare e l’inviato Mediaset Angelo Macchiavello, grande amico di Marella.

La chiesa di San Marco gremita per l'ultimo saluto a Paola Marella, architetta e conduttrice tv

Enzo Miccio, wedding planer e personaggio televisivo, nei giorni scorsi aveva ricordato: “Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere. Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai”. Real Time, che l’ha fatta conoscere a tutta Italia e di cui è stata una pioniera, le ha dedicato oggi una programmazione speciale: “Paola, è stato un onore averti nelle nostre case. Celebriamola con una programmazione speciale”.

Della sua malattia, contro la quale combatteva dal 2011, aveva parlato in una intervista nel 2021 nella quale invitava a fare prevenzione e ad avere coraggio nell'affrontare il tumore: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla". Elegante, garbata, aveva creato un legame speciale con il pubblico, che le riconosceva una virtù rara: l’autenticità.“La cosa più bella è che la gente mi dimostra affetto – aveva raccontato in un’intervista a Il Giorno, nel 2011 agli esordi di “Cerco casa disperatamente” -. Non ci trattano come divi, ma come vicini di casa”.