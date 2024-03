Palpeggia ragazza a passeggio con le amiche per la Giornata della donna: 25enne arrestato a Milano

Ha cercato più volte un approccio con giovani donne in giro per il centro di Milano fino a quando, allontanato da tutte, si è avvicinato a una comitiva di sette persone, maschi e femmine, nei pressi della Metro di via Orefici, e ha palpeggiato in modo violento una ventenne. La vittima, che era arrivata a Milano con delle amiche dal Lodigiano in occasione della Giornata della donna, ha urlato e si è divincolata dalla presa del malintenzionato.

I poliziotti sono subito intervenuti per impedire che la situazione degenerasse e hanno arrestato in flagranza l’uomo, un 25enne marocchino senza fissa dimora. Agli agenti, impegnati nel servizio prevenzione di reati predatori ai danni dei turisti, non erano sfuggiti i movimenti del 25enne.

Verso le 17, i poliziotti avevano notato che l’uomo, da via Berchet si era diretto verso la galleria Vittorio Emanuele, guardando in modo insistente le donne, sia sole che in comitiva, che affollavano la zona intorno al Duomo. Giunto al centro della piazza, aveva prima avvicinato due ragazze che, infastidite dai suoi modi, si sono allontanate verso corso Vittorio Emanuele, poi ha cominciato a seguire la comitiva fino alla violenza nei confronti della 20enne. Con un gesto repentino, ha infatti toccato i fianchi della ragazza per poi far scivolare la mano sul fondo schiena e stringere con forza. Prima che l’uomo potesse procedere oltre, si è però ritrovato con le manette ai polsi.