Palestre non omologate. Anche le ragazze del volley giocano sempre in trasferta

Il Geas Basket non è l’unico club costretto ad andare a giocare a Cinisello Balsamo. Ci sono, infatti, altre società che hanno dovuto traslocare per poter disputare i loro campionati. L’esempio lampante è quello del volley. "Sono ormai anni che le squadre di pallavolo della serie D, sia della ex Gasc Sestese e del Geas Volley, disputano le partite casalinghe a Cinisello - ha scritto il dirigente sportivo Umberto Favret -. Questo perché, tolta la palestra Dante Falck, quartier generale del basket Geas e Posal, non ci sono impianti comunali omologati per queste categorie". Favret col presidente Mario Zecchinelli ha contribuito alla rinascita del Geas Volley più di 10 anni fa. Già gennaio, quando le cugine del basket annunciarono di lasciare Sesto con la prima squadra, Favret fece una lunga e lucida analisi sulla situazione degli impianti. "Sono anni che si parla di realizzare un palazzetto dello sport a Sesto. E alla fine ecco l’amara conclusione. Il Comune ha sempre detto di non avere le risorse per costruirlo: bene, il Geas Basket con i suoi sponsor trova le finanze per un progetto privato, ma neanche con il loro intervento si riesce a trovare un sito dove ubicare il palazzetto sul territorio comunale". E questa è "solo la punta dell’iceberg", denunciava il dirigente nei mesi scorsi. "Ci sono altre società che praticano altri sport e sono obbligate a giocare le partite casalinghe in comuni limitrofi, perché a Sesto non ci sono palestre comunali aperte al pubblico. E quindi omologabili per gare provinciali o regionali".

L’unica è la Dante, che però non ha la giusta capienza per ospitare le partite della serie A1 del basket. Un circolo vizioso che porta a Cinisello. "Ringrazio il sindaco Giacomo Ghilardi per aver accolto al PalaAllende la nostra blasonata squadra - commenta Loredana Pastorino, presidente della polisportiva rossonera -. Da sestese, ho atteso con apprensione che l’amministrazione della mia città trovasse il modo di trattenere sul territorio il Geas Basket. Mi aspettavo proposte concrete dalla Città europea dello sport. Un’occasione persa". Sulla vicenda è intervenuto anche il Pd. "Una sconfitta sia per Sesto sia per la sua squadra, che festeggerà l’anno prossimo i 70 anni dalla fondazione, fuori dalla città che l’ha vista nascere, crescere e vincere tanto".