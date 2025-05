Milano, vandalismo contro i centri sociali: striscioni pro-Palestina strappati e “minacce dai sionisti”

Milano – Un episodio di vandalismo ha colpito il centro sociale Vittoria a Milano, nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Ignoti hanno strappato uno striscione a sostegno della Palestina affisso all’esterno della sede e incollato un volantino con il messaggio minaccioso: “Preparatevi!”, firmato con una stella di David tracciata con vernice nera. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso collettivo, che ha definito l’azione come “l’ennesima provocazione sionista”.

Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi mesi, Milano è stata teatro di altri episodi simili. A fine aprile, ad esempio, volantini pro-Israele erano stati attaccati ai muri del centro sociale Lambretta, sempre accompagnati da simboli riconducibili alla stella di David. Anche in quel caso, i manifesti filo-palestinesi erano stati danneggiati. Nessuno degli episodi, al momento, ha portato a identificazioni ufficiali, ma i centri sociali parlano di un’escalation di intimidazioni “con una chiara matrice politica”.

Il contesto è teso: da mesi la città è attraversata da manifestazioni legate al conflitto in Palestina, con momenti di forte polarizzazione. In entrambi i sensi.

La comunità ebraica segnala, per parte sua, un preoccupante crescita di episodi antisemiti. I murales realizzati dall’artista aleXsandro Palombo per onorare figure simbolo della memoria dell’Olocausto, come Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano, sono stati più volte vandalizzati con svastiche, scritte offensive e insulti di chiara matrice antisemita, come “Israeliani nazi”. Il 25 aprile, durante le celebrazioni per la Liberazione, un gruppo di giovani ha aggredito un membro della Brigata Ebraica in piazza Duomo. Nel novembre 2023, una donna ebrea ha trovato dipinta una stella di David rossa accanto al numero civico del suo appartamento.