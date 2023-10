Luci bianche e blu a Milano: solidarietà del Pirellone - Regione Lombardia sostiene Israele

Luci bianche e blu hanno illuminato ieri sera il Belvedere del 39esimo piano del Pirellone. "Un segno di vicinanza e solidarietà alla popolazione israeliana", spiega una nota della Regione Lombardia.

Già nelle prime ore dopo l’attacco di Hamas ad Israele sabato il governatore Attilio Fontana aveva dichiarato che "la Lombardia è vicina al popolo di Israele. Ci uniamo alle parole del governo italiano per il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele - aveva affermato Fontana-. Condanniamo con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti. Il terrore non prevarrà mai". Sempre ieri si sono avute sparute reazioni di festeggiamento e sostegno al fronte avverso. Un gruppetto di ragazzi in piazza Duomo ha srotolato la bandiera palestinese fra sorrisi e selfie, come fosse una festa.