Grande Fratello a Palazzo Marino, videosorveglianza anche all’interno: arrivano 14 nuove telecamere

Milano – Grande Fratello a Palazzo Marino. No, il programma di Canale 5 non sbarca nella sede del Comune, ma la Giunta Sala ha deciso di installare un nuovo sistema di videosorveglianza, in totale 14 telecamere che monitoreranno anche alcune aree interne, in particolare nei due cortili, per "migliorare la sicurezza" in uno dei luoghi più importanti per le istituzioni milanesi, dove lavorano il sindaco, il vicesindaco e in cui si svolgono le Giunte e i Consigli comunali.

L’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza è descritto in una determina del Comune e ha ottenuto il via libera e i relativi fondi, già stanziati in un appalto comunale ad hoc, in un momento che non è stato scelto a caso. A fine marzo, infatti, è partita la posa delle impalcature nella facciata principale di Palazzo Marino, un’operazione che ha avviato il restauro delle facciate e del Cortile interno, sponsorizzato da Tod’s. La Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala ha colto la palla al balzo per aggiungere al restyling delle facciate la sostituzione e il potenziamento del sistema di videosorveglianza.

L’installazione delle nuove telecamere avverrà per fasi, collegate ai lavori sulle quattro facciate. Ogni volta che la ripulitura di una facciata sarà completata e saranno tolti i ponteggi da quella parte del palazzo, si procederà con il posizionamento dei nuovi “occhi elettronici“ nelle quattro facciate: tre su piazza Scala, tre su piazza San Fedele, una su via Case Rotte, due all’ingresso carraio di via Case Rotte, una su via Marino. Dal Comune fanno sapere che le telecamere esterne già esistono ma saranno sostituite con un sistema di videosorveglianza più moderno ed efficiente. Mentre il nuovo progetto prevede l’installazione di qualche nuova telecamere all’interno della sede del Comune: in particolare una in ciascuno dei due cortili del palazzo, oltre a quelle in portineria, nell’anticamera della aula del Consiglio comunale e nell’anticamera della Sala Alessi.

Nella scheda tecnica dell’intervento, inoltre, si legge che "scopo dell’impianto è quello di migliorare la sicurezza del Palazzo tutelando le persone con efficacia e in modo tempestivo in considerazione delle prerogative e doveri istituzionali del Comune e delle competenze degli uffici collocati nel Palazzo", quelli sopra elencati. Tutte le telecamere sono soggette a videoregistrazione locale (Vdr in cassaforte nel sotterraneo di Palazzo Marino), ad eccezione di quelle sopra il cancello di via Case Rotte, che non prevedono alcuna registrazione. Le telecamere interne (ad eccezione di quelle sul lato di via Case Rotte), in orario notturno e in assenza del personale di guardiania, provocano anche un allarme sonoro locale e un ticket di allarme alla Centrale Allarmi di via Amari, con sei fotogrammi da analizzare immediatamente. Un piccolo Grande Fratello nella casa dei milanesi.