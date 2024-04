Scala: iniziati i lavori di restauro delle tre facciate. Quanto dureranno e a cosa servono

Milano, 13 aprile 2024 – Sono iniziati oggi, sabato 13 aprile, i lavori di restauro conservativo delle tre facciate della Scala. Secondo quanto riportato sul telo affisso alle impalcature l’intervento durerà poco meno di un anno. La conclusione, infatti è prevista per la fine di marzo dell’anno prossimo (anche se sul pannello sono riportate le date inizialmente previste per inizio e fine, febbraio 2024 e gennaio 2025, poi slittate di qualche settimane).

Operai sui ponteggi (Salmoirago)

Le facciate del teatro danno su via Filodrammatici, su piazza della Scala (largo Ghiringhelli) e su via Verdi. L’intervento è inserito nel piano quartieri. L’ultimo restyling risale al 2004, vent’anni fa. Il progetto approvato da Palazzo Marino nel settembre scorso ha un importo di 902mila euro, costi che saranno in parte coperti dalle pubblicità che verranno affisse sulle impalcature che già da oggi avvolgono parte dell’area delle operazioni. Il piano è firmato dall’architetto Pasquale Francesco Mariani Orlandi, le opere sono affidate a un’azienda con sede nel Casertano.

Un'altra inquadratura delle opere di cantierizzazione (Salmoirago)

L’intervento si è reso necessario anche in seguito ad alcuni episodi di micro dissesto, a partire dalla caduta di alcuni frammenti del cornicione avvenuta nel marzo di due anni fa. Già in precedenza, nel 2018, erano stati effettuati rilievi che avevano rivelato usura in vari punti dell’edificio costruito nel 1776 e quindi vicino al traguardo dei due secoli e mezzo: infiltrazioni di acqua piovana, intonaci ballerini, guai a pietre e cornicioni per cui si consigliavano opere urgenti. Allora si era proceduto alla messa in sicurezza del Portico delle Carrozze, ingresso principale del teatro.

Successivamente l’episodio della caduta di frammenti di materiale dall'area della facciata di largo Ghiringhelli all’angolo con piazza della Scala hanno consigliato un’accelerazione.