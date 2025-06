Un esercito di 4mila appassionati. Torna al Parco la StraBassotti

Nelle edizioni passate questo evento ha contato la partecipazione di oltre 4.000 persone accompagnate dai loro amici a quattro zampe bassotti. Si parla della StraBassotti, una marcia podistica non competitiva la cui sesta edizione si terrà domenica 8 giugno al Parco di Monza. L’evento avrà inizio alle 8 in viale Mirabello. Diverse attività renderanno la giornata speciale. Primi tra tutti i giochi proposti da “My dogs team ADS“, centro di educazione e cultura cinofila, stimoleranno la ricerca olfattiva dei cani. “Dog Space toelettatura“ offrirà poi una dimostrazione dal vivo di toeletta per cani e sarà a disposizione per garantire il servizio a chiunque lo desideri. Durante la giornata sarà attivo il villaggio hospitality con stand dedicati alla vendita di prodotti realizzati a mano, dai cappottini alle ciotole, dai guinzagli alla cosmetica per cani. L’atmosfera della StraBassotti sarà resa unica anche grazie alle note del Corpo Musicale città di Arcore che aprirà l’evento alle 11.45 con l’Inno di Mameli. Alle 12 verrà tagliato il nastro e la marcia avrà inizio. Alle 13, dopo il rientro a Villa Mirabello, si potrà consumare il proprio pranzo al sacco e saranno presenti i food truck. Nel primo pomeriggio avverranno le premiazione dei bassotti, ciascuna dedicata alle diverse tipologie di razza. Verranno premiati gli special guest a pelo corto, lungo e duro, il bassotto socio Cuor di Pelo (associazione nata per provvedere ai bassotti in difficoltà sul territorio), il bassotto diversamente bassotto e il bassotto diversamente abile. Verranno poi consegnati premi anche agli sponsor. I saluti finali si terranno alle 14.30. All’evento saranno presenti servizio veterinario, ambulanza veterinaria e presidio sanitario a cura della Croce Bianca di Merate, sarà garantito il servizio di sicurezza e saranno presenti anche i carabinieri a cavallo. Come iscriversi? È possibile partecipare all’evento attraverso l’iscrizione online, acquistando la prevendita presso l’info point del centro commerciale Carosello di Carugate o direttamente sul posto negli stand dell’associazione Cuor di Pelo. La partecipazione prevede una donazione di 20 euro a persona che comprende una pettorina per il padrone, fino a due pettorine per i bassotti accompagnatori, gadget e coupon offerti dagli sponsor.