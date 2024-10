Paderno Dugnano, dopo la strage incontri per le famiglie

Paderno Dugnano, 7 ottobre 2024 – Dopo la strage di Paderno Dugnano, arrivano gli incontri aperti alle famiglie. Il Comune si era messo al lavoro dal giorno dopo il triplice omicidio per mano di Riccardo, 18 anni compiuti in carcere due giorni fa, che nella villetta di famiglia nella notte tra il 31 agosto e l’1 settembre ha ucciso a coltellate il fratellino Lorenzo, 12 anni, e i genitori Daniela e Fabio.

Da sinistra Riccardo, l'assassino e le sue vittime Fabio, Daniela e Lorenzo

Aiuto alla collettività

Dopo l’intervento nella gestione della crisi, con un gruppo di professionisti Emdr nelle scuole, per supportare compagni, docenti, famiglie e personale scolastico, inizia ora un ciclo di incontri aperto a tutti i padernesi e non solo. Tre momenti di riflessione dedicati ai genitori, per meglio comprendere i propri figli e le dinamiche per una genitorialità sana. “Gli incontri affrontano i temi sull’età evolutiva, un cammino caratterizzato da numerosi ed importanti cambiamenti fisici, emotivi, comportamentali e affettivi”, spiegano dall’amministrazione.

Carabinieri in via Anzio, dove si trova l'abitazione della famiglia sterminata

Si parte dopodomani, mercoledì 9 ottobre, alle 21 all’auditorium Tilane di piazza della Divina Commedia con una serata dal titolo “SempliceMente genitori”. “La serata desidera porre alcune riflessioni sul tema della genitorialità attraverso uno sguardo sistemico che sappia coglierne la complessità e le peculiarità del contesto sociale in cui viviamo. Inoltre, saranno condivise alcune strategie e pratiche educative al fine di arricchire lo sguardo e le risorse dei presenti”.

Sguardo sulla scuola

A dialogare con le famiglie sarà Cristina Veronese, dottoressa in Scienze pedagogiche, insieme ai moderatori Alberto Policastri e Matteo Spinelli, dottori e psicologi del servizio psicologico della cooperativa sociale onlus Duepuntiacapo.

Mercoledì 16 ottobre ci sarà il secondo incontro dal titolo “Identità morale e cooperazione in età scolare”, che cercherà di rispondere a domande sullo sviluppo morale, su come le pratiche educative genitoriali influenzano i comportamenti prosociali nel bambino e in che modo la cooperazione in età scolare agisce sullo sviluppo cognitivo, emotivo e negli apprendimenti. “Queste sono le domande che guideranno la serata con l’obiettivo di fornire agli adulti presenti una panoramica generale sul tema dello sviluppo morale e sull’importanza che la cooperazione può avere all’interno dei contesti scolastici, ma anche nella società stessa”. L’appuntamento è alla stessa ora e sempre al Tilane.

I perché degli adulti

Il sindaco Anna Varisco

Martedì 29 ottobre, invece, in aula consiliare sarà sviluppato un dialogo costruttivo sul ruolo educativo degli adulti e sul mondo dell’adolescenza insieme ad Alberto Pellai, medico, ricercatore e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ed Elena Meroni, direttrice dell’azienda speciale consortile “Comuni insieme per lo sviluppo sociale”.

“A seguito dei recenti avvenimenti che hanno sconvolto la comunità di Paderno, il mondo adulto si sta ponendo molte domande, sul ruolo educativo, su come lo si agisce, su quali segnali cogliere, su come interpretarli e cosa fare – ha spiegato la sindaca Anna Varisco -. L’ambito territoriale che riunisce gli 8 comuni del Garbagnatese, la sua azienda consortile Comuni insieme e l’amministrazione di Paderno Dugnano hanno voluto organizzare un momento pubblico per sostenere uno spazio di riflessione condivisa sul ruolo educativo degli adulti e su come leggere il mondo dell’adolescenza, accompagnati dal dottor Alberto Pellai, noto esperto dell’età evolutiva”.