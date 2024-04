OxyContin, l’epidemia di eroina dei poveri è arrivata a Milano: un altro spacciatore arrestato

Milano, 6 aprile 2024 – È un farmaco che ha l’ossicodone come principio attivo e che viene utilizzato in medicina come potente antidolorifico, soprattutto in campo oncologico. Sempre più di frequente, però, i tossicodipendenti lo usano come succedaneo a buon mercato dell'eroina, di cui ricorda gli effetti, mischiato ad alcol o marijuana. L'ultimo sequestro di OxyContin è andato in scena nella tarda mattinata di venerdì in viale Stelvio angolo Bassi, in zona Maciachini.

L'intervento della polizia

Attorno alle 11.30, i motociclisti del reparto Nibbio dell'Ufficio prevenzione generale della Questura hanno fermato e controllato un 28enne algerino, irregolare in Italia e con precedenti di polizia: l'uomo aveva con sé 112 pasticche di OxyContin, e per questo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La droga dei montanari

L’abuso di OxyContin si è sviluppato inizialmente negli Stati Uniti, dov'è chiamato comunemente "hillbilly heroin", vale a dire "eroina dei montanari". Il motivo? Il suo utilizzo come stupefacente ha avuto origine tra le comunità dei Monti Appalachi, in Nord America.

I precedenti

Non è la prima volta che le pasticche a base di ossicodone compaiono sulle strade milanesi. Nel recentissimo passato, pusher di oppioidi sono stati fermati in diverse occasioni sia nell'area della Centrale che in zona San Siro. A fine 2021, i poliziotti dell’Upg, partendo dell'arresto di un 50enne egiziano in corso Lodi con 158 pillole e 26 ricette elettroniche regolarmente firmate, sono arrivati a un medico di base di 61 anni con studio in corso XXII Marzo, arrestato con l'accusa di aver "sfruttato" i nomi dei suoi pazienti malati di tumore per stampare le prescrizioni da vendere agli spacciatori di ossicodone.