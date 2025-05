Otto nuovi edifici 300 appartamenti

Da area produttiva a complesso abitativo: oggi la Torriani scrive una nuova storia dove protagonista è la rigenerazione urbana. Secondo quanto stabilito dalla convenzione, nell’area sorgeranno 8 edifici per un totale di circa 300 appartamenti. Le altezze varieranno, sviluppandosi da 6 a 10 piani, culminando in una torre iconica, che diventerà il simbolo di una Cologno che guarda al futuro. L’intervento complessivo coinvolgerà oltre 30mila metri quadrati di superficie lorda. "Abbiamo scelto di impegnarci in questo progetto in quanto l’area è centrale, estremamente strategica, ben collegata alla metropoli e ad altissimo potenziale", sottolinea Daniele Consonni, ceo di Officine Mak, la società proprietaria dell’area dismessa.

Non solo palazzi, il comprensorio di corso Roma vedrà nuovi percorsi ciclo-pedonali in connessione con la rete dei percorsi già esistenti, un nuovo parco urbano, un edificio destinato all’ampliamento dell’offerta culturale degli studenti e la riqualificazione del verde. Inoltre, in via Pergolesi Officine Mak si farà carico dell’abbattimento della struttura comunale, per lasciar spazio alla costruzione di un nuovo edificio sociale di tre piani, con particolare attenzione ai disabili. La.La.