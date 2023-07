Atti sessuali su due pazienti di 82 e 83 anni: arrestato a Milano un operatore socio sanitario

Milano – Per lavoro si occupava, anche, dell’igiene personale delle pazienti. Sfruttando questa possibilità un Oss, operatore socio sanitario, impiegato in una struttura sanitaria riabilitativa di Milano ha commesso violenza sessuale su due anziane donne, di 83 e 82 anni, che si trovavano ricoverate lì per la riabilitazione dopo un'operazione chirurgica.

Violenza sessuale aggravata è l'accusa mossa nei confronti dell’uomo, che da questa mattina è agli arresti domiciliari. L'indagine è scaturita da una querela sporta dai familiari delle due donne, i quali avevano riferito come le signore fossero state vittime di atti sessuali da parte dell'operatore che appunto si occupava della loro igiene personale.

L'attività odierna, come sottolineano gli inquirenti, ha assunto carattere d'urgenza "per consentire di interrompere il reato altamente umiliante e lesivo della dignità delle pazienti, non in grado di essere autonome e di opporsi alle attenzioni morbose e lascive dell'operatore". Dopo aver accertato l'identità del soggetto resosi responsabile dei reati, le due vittime sono state sottoposte al riconoscimento fotografico e a un'audizione protetta: nella circostanza entrambe hanno confermato l'identità del reo.