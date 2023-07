Atti osceni nei parchi di Rho, denunciati due 40enni: rischiano multa fino a 30mila euro

Rho (Milano), 19 luglio 2023 - Sorpresi per ben due volte nello stesso giorno in atteggiamenti osceni nei parchi pubblici della città: una coppia di 40enni rhodense è stata denunciata dalla polizia locale e ora rischia anche pesanti sanzioni dai 5mila ai 30mila euro. E' successo a Rho ieri, martedì 18 luglio.

L'uomo e la donna sono stati sorpresi la prima volta intorno a mezzogiorno nel parco di via Goglio. Gli agenti hanno notato i due intenti a compiere atti sessuali espliciti su una delle panchine, in pieno giorno. La coppia è stata invitata a seguire gli agenti nel vicino comando, dopo sono stati identificati, è stata fatta loro una ramanzina e suggerito di trovare un luogo più idoneo per i loro incontri amorosi. Ma evidentemente l’ipotesi di incorrere in pesanti sanzioni non ha frenato i loro impulsi.

Poco più tardi, nel primo pomeriggio, l'uomo e la donna, si sono resi protagonisti di altri atti osceni, questa volta nell'area verde di via Bersaglio. Anche in questo caso in pieno centro cittadino e in parco aperto anche dai bambini. La pattuglia ha sorpreso la coppia e l’ha accompagnata al comando, dove questa volta è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico con l'aggravante di averli consumati in parchi frequentati da minorenni.