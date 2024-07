Rapina alla Gam di Milano, turista tedesco scippato del Patek Philippe da 25mila euro: 18enne preso da guardia giurata

Milano – La visita alla Galleria d'Arte moderna. Il blitz del giovanissimo rapinatore. La fuga con l'orologio di lusso subito bloccata dalla guardia giurata. Il raid è andato in scena lunedì pomeriggio all'interno dello spazio espositivo di via Palestro, a Porta Venezia: in manette è finito un diciottenne marocchino, portato a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida. Vittima del colpo un turista tedesco di 59 anni in vacanza a Milano.

Al museo

Stando alle prime informazioni, il giovanissimo nordafricano si è avvicinato al tedesco, che era seduto ai tavolini di un bar interno, e gli ha strappato dal polso un Patek Philippe del valore di 25mila euro. Le urla del turista hanno richiamato l'attenzione di una guardia giurata, che ha bloccato il rapinatore in via Marina e l'ha consegnato agli agenti di una Volante di passaggio.

L'esame osseo

Il ragazzo ha dichiarato di avere 17 anni, ma il successivo esame osseo ha fatto emergere che il marocchino ha già compiuto 18 anni. Per questo è stato portato a San Vittore.