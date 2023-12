Opere con i fondi Pnrr. Intesa tra il Comune e la guardia di finanza

Protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse messe a disposizione con il Pnrr. L’accordo è stato siglato dal sindaco Stefano Martino Ventura e dal generale Francesco Mazzotta (nella foto), con lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione e sinergia per garantire un corretto uso delle risorse. Il Comune si impegna a fornire alla guardia di finanza dati e informazioni per prevenire o reprimere ogni condotta illecita. "Il nostro obiettivo – ha sottolineato il generale Mazzotta – è garantire la realizzazione dei progetti del Piano, valorizzando ogni elemento di conoscenza disponibile e in grado di innescare interventi rapidi e mirati, volti a scongiurare e fermare sul nascere eventuali condotte illecite". "Il Protocollo sottoscritto – ha aggiunto il sindaco Ventura – rappresenta un’ulteriore forma di collaborazione tra il nostro ente e la guardia di finanza".