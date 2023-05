Operaio si sente male sul tetto, soccorso dai vigili del fuoco

Ancora infortuni sul lavoro. Momenti di paura sopra il tetto di una struttura in rifacimento. Un operaio è finito in ospedale. Tutto è successo ieri mattina intorno alle nove e trenta, al cargo 11 nell’area dell’ex Expo. L’operaio coinvolto si trovava sopra il tetto di un fabbricato in ristrutturazione e senza scala di accesso. Per cause ancora da chiarire e in fase di accertamento, il lavoratore è svenuto perdendo i sensi.

Per soccorrere l’uomo è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del servizio 118 hanno inizialmente stabilizzato l’operaio per evitare ulteriori danni alla persona e successivamente, grazie all’intervento dei vigili del fuoco e l’ausilio della loro autoscala, è stato trasportato a terra con il presidio della spinale e della toboga. Sul posto sono intervenuti in tutto due mezzi dei vigili del fuoco, un’ambulanza e la polizia di stato. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per verificare le sue condizioni di salute. Da.Fa.