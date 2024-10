Open Days Fondazione FS: due giorni per scoprire la storia del trasporto pubblico

Milano, 5 ottobre 2024 – La storia del trasporto pubblico sfila davanti ai nostri occhi. Oggi, sabato 5 ottobre e domani, domenica 6, all’ex officina Manutenzione veicoli a Milano, in viale Monza, va in scena la giornata inaugurale degli Open Days FS.

Un Open Day per scoprire vetture e carrozze storiche

La due giorni consentirà a tutti gli appassionati, ma anche ai semplici curiosi, di visitare le vetture e le locomotive storiche FS. “Un evento di festa, un open day che avvicina il mondo dei treni ai cittadini e fa scoprire il fascino di convogli storici che, grazie alla collaborazione tra Fondazione FS e Regione Lombardia, tornano a vivere e far viaggiare migliaia di lombardi alla scoperta delle bellezze dei nostri territori”, spiega l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente.

Tante le iniziative previste: mostre di cimeli, visite guidate a bordo dei convogli tra cui le carrozze del Treno Presidenziale e l'ETR252 "Arlecchino", lo show delle locomotive realmente funzionanti a vapore. L’ingresso è gratuito: è possibile prenotarsi sul sito www.fondazionefs.it.

L'assessore regionale Franco Lucente

“Un autentico viaggio nel tempo che sta ottenendo un grande successo – ha aggiunto Lucente - Quest’anno abbiamo organizzato ben 20 treni storici in tutta la Lombardia, dal Sebino Express al Lario Express, dal Laveno Express al Lomellina Express, dal Besanino Express al Milano-Chiavenna, senza dimenticare il Milano-Desenzano e due viaggi da Milano a Genova l'ETR 252 'Arlecchino', con il secondo in programma il prossimo 3 novembre. Prevista, infine, una circolazione tra Milano e Cremona per domenica 17 novembre, in occasione della Festa del Torrone. Treni che fanno registrare sempre il tutto esaurito, per scoprire un modo di viaggiare diverso e affascinante”.

Taglio del nastro nelle officine di viale Monza

Per supportare le attività di valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro. Di questo budget, circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.