Milano, Open Day al Deposito Officina Rotabili Storici di viale Monza

Milano – Sabato 5 e domenica 6 ottobre è in programma l’Open Day al Deposito Officina Rotabili Storici di viale Monza 113 a Milano. I cancelli dell’ex Officina Manutenzione Veicoli dalle ore 9 alle 18 apriranno le porte a visitatori, appassionati, cultori e semplici curiosi di tutte le età che avranno l’opportunità di trascorrere una intera giornata nei luoghi dove le maestranze effettuano, oggi come in passato, la manutenzione alle vetture e alle centenarie locomotive delle Ferrovie dello Stato.

Tante le iniziative in programma: alle ore 11 di sabato 5 ottobre è prevista l’inaugurazione della due giorni, alla presenza dei due Assessori della Regione Lombardia Claudia Terzi (Infrastrutture) e Franco Lucente (Trasporti) e del Direttore Generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa.

Alle ore 14.15, presso l’area spettacoli, è in programma la presentazione del libro “Dai rapidi alle Frecce - I treni per servizi di lusso e alta velocità delle FS”. Interverrà l’autore Fulvio Massa e Luigi Cantamessa.

Sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate a bordo degli iconici rotabili del passato: non solo le gloriose locomotive a vapore o quelle elettriche d’anteguerra, ma anche le spettacolari carrozze del Treno Presidenziale e l'ETR252 "Arlecchino" fresco di restauro. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale e, a grande richiesta, torna il circuito del “vapore vivo” del Gruppo 835 con lo show delle locomotive realmente funzionanti a vapore.

A disposizione dei visitatori anche due Carrozze Ristorante in livrea storica dove sarà possibile pranzare, previa prenotazione. Sarà possibile visitare anche la vicina Sala Reale di Milano Centrale, prenotando una visita guidata gratuita all’interno del Deposito.

Il Deposito di Viale Monza 113 sarà raggiungibile dalle stazioni di Milano Centrale e Milano Lambrate grazie ad un servizio gratuito di bus storici messi a disposizione dall’associazione StoricBus. L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria: a questo link è possibile ottenere tutte le informazioni relative all’evento e le istruzioni per l’accesso.