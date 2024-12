Onlyfanser picchiata a Milano perché nega un selfie: Manuela Bassani aggredita da due ragazzini

Milano – “Uno di questi ragazzini mi ha preso la testa e me l’ha sbattuta contro un palo. Mi sono rannicchiata per terra, per difendermi e mi sono sentita arrivare un calcio. Stavo piangendo, stavo urlando”. È il racconto di una violenza gratuita quella che Manuela Bassani, creatrice di contenuti su OnlyFans di 26 anni, ha raccontato in un video pubblicato su Instagram. La ragazza ha spiegato di essere stata aggredita per strada a Milano, in zona Turro, da due giovanissimi solo perché ha negato loro un selfie.

Bassani, in arte “La Cetaceass”, pubblica da tempo su OnlyFans, la piattaforma online dove i creatori di contenuti possono condividere foto, video e altro materiale con i loro abbonati, che pagano una quota mensile. Utilizzata principalmente per contenuti per adulti, offre ai creatori la possibilità di guadagnare direttamente dai fan, mantenendo il controllo sul proprio lavoro.

Ma è sulla sua pagina Instagram, da oltre 180 mila follower, che ha parlato della vicenda, mostrando il volto tumefatto, con lesioni sulla bocca, e il naso steccato. “Stavo rientrando la sera, tranquillamente, e incontro due ragazzini per strada – racconta Bassani – e mi chiedono di fare una foto assieme, ma io ero struccata e spettinata e quindi ho detto di no”.

I due proseguono domandandole: “Ma tu sei quella del Calippo tour, vero? Abbiamo visto il video con Paolina” (alludendo a una serie di video sessualmente espliciti). Lei risponde: “No, non c’entro nulla”. A quel punto, i due ragazzini “iniziano ad agitarsi. Capendo che si erano alterati, faccio per andarmene e loro iniziano con i peggiori insulti: “Sappiamo che sei una bugiarda, sei una poco di buono, sappiamo quello che fai, vai a lavorare…”. Un sacco di insulti dal nulla. Stavo andando avanti e uno di questi ragazzini mi ha preso la testa e me l’ha sbattuta contro un palo. Da lì non ho capito più niente. Un dolore allucinante, mi sono rannicchiata per terra, per difendermi e mi sono sentita arrivare un calcio. Stavo piangendo, stavo urlando. E mi sono trovata da sola. Questi sono scappati”.

A salvare la ragazza è stato un passante. “Per fortuna un signore mi ha soccorso, ha chiamato l’ambulanza – spiega Bassani –. Sono andata in ospedale, mi hanno rotto il naso e il labbro”. Dopo l’aggressione, la giovane ha detto di aver sporto denuncia alle forze dell’ordine. Nel frattempo, sono centinaia i messaggi di auguri di pronta guarigione che conoscenti e fan le hanno scritto.