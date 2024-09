Omicidio Sofia Castelli, lo sfogo della zia Alexandra: “Non avrà giustizia. Per la legge italiana siamo di fronte ad un assassino modello”

Milano, 21 settembre 2024 – Diventerà definitiva la sentenza di condanna a 24 anni di reclusione per Zakaria Atqaoui, il 23enne italo-marocchino che all’alba del 29 luglio 2023 uccise nel sonno la ex fidanzata, la 20enne Sofia Castelli, a Cologno Monzese. Il giovane si era nascosto nell'armadio aspettando che la vittima di addormentasse per poi colpirla con 8 coltellate. La Procura di Monza aveva chiesto l'ergastolo, ora non può tecnicamente presentare appello non essendo stato presentato ricorso dal legale difensore dell'assassino. La difesa del giovane, in sostanza, ha deciso di accettare la pena.

Al processo si sono costituiti parte civile i familiari e parenti di Sofia, oltre all’amica Aurora Fiameni, che dormiva nella stanza accanto quando la giovane è stata uccisa. Tutti hanno ottenuto dai giudici, almeno sulla carta, risarcimenti dei danni o provvisionali. Ma quello che voleva chi ha conosciuto Sofia era la condanna all’ergastolo, come chiesto dalla pm monzese Emma Gambardella. Alla lettura della sentenza dall’aula erano partiti insulti, proteste e lacrime. “Ci aspettavamo una sentenza diversa: tra 24 anni Sofia sarebbe stata una cinquantenne”, aveva commentato Aurora.

Sofia Castelli non avrà giustizia (Foto Facebook Alexsandra Zurria, zia della giovane uccisa dal fidanzato)

E dopo la notizia di ieri, è arrivato un nuovo sfogo via Facebook da parte di Alexandra Zurria, zia della vittima. “Sofia Castelli non avrà giustizia. A quanto pare per la legge italiana siamo di fronte ad un 'assassino modello' e per questo è stato premiato con la pena massima di 24 anni di reclusione, ma se continua ad essere 'collaborativo' potrebbero anche diventare 18 o 19. Se le attenuanti sono sempre diverse e talvolta creative, vedi attenuante Covid nel caso di Lorena Quaranta, le motivazioni che spingono i carnefici al cosiddetto femminicidio sono sempre le stesse senza alcuna differenza: mancanza di possesso e potere sulla donna”.