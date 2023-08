Omicidio Giulia Tramontano, il giallo del capello trovato nel cellophane che avvolgeva il corpo

Milano, 3 agosto 2023 – C'è anche un capello isolato nel cellophane che avvolgeva il cadavere di Giulia Tramontano, la giovane uccisa con 39 coltellate dal fidanzato e padre del bambino che lei aspettava, Alessandro Impagnatiello.

Il cadavere, avvolto dalla plastica era stato poi abbandonato fra le sterpaglie accanto al garage di pertinenza del condominio, a Senago. Il Ris di Parma procederà agli esami biologici il 10 agosto.

I tentativi di bruciare il corpo

Impagnatiello ha cercato in due occasioni di bruciare il cadavere di Giulia, prima nella vasca da bagno dell'abitazione al primo piano di via Novella 14/A e poi nel box. Quelle ustioni, stando alle prime indiscrezioni, potrebbero pregiudicare la possibilità di stabilire con esattezza l'orario esatto della morte, visto che le bruciature hanno alterato i tessuti. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, grazie ad alcune testimonianze e all'analisi del cellulare di Impagnatiello, l'omicidio è avvenuto in un range temporale compreso tra le 19.05 e le 20.30.

I tempi dell’orrore

Il primo orario è quello in cui Giulia è stata riaccompagnata a casa dalla madre di Impagnatiello e dal compagno di lei, che erano andati a prenderla alla fermata Comasina della metropolitana gialla dopo l'incontro chiarificatore con la 23enne che aveva una relazione con il suo compagno. Il secondo orario è quello in cui la stessa ragazza, preoccupata per le sorti di Giulia, ha iniziato a ricevere messaggi "strani" dal numero di cellulare della donna: l'ipotesi degli investigatori della Omicidi di via Moscova è che a quell'ora la 29enne fosse già morta e che a inviare gli sms sia stato proprio Impagnatiello, per tranquillizzare la sua amante e fingere che la compagna fosse ancora viva.