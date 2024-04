Omicidio Giulia Tramontano, oggi nuova udienza del processo. In aula medici legali e consulenti: l’avvelenamento e le coltellate

07:36

Al via la quinta udienza

Prende il via oggi la quinta udienza in corte d'Assise del processo ad Alessandro Impagnatiello, il 30enne barman che ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano con 37 coltellate. Al centro del dibattito, oggi, i continui tentativi di avvelenamento della compagna e del feto che portava in grembo. Parleranno, quindi, i medici legali e i consulenti per ricostruire i dettagli del femminicidio.